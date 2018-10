Conte, bocciatura? Confido in dialogo costruttivo Ue

BRUXELLES - "Confido in un dialogo costruttivo, sicuramente avremo delle osservazioni e ci confronteremo con esse". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte entrando al vertice europeo rispondendo a chi gli chiedeva se la manovra non cambierà anche a costo di una bocciatura.

"Porterò il messaggio di una manovra che abbiamo studiato molto bene, è una manovra per invertire la tendenza, noi vogliamo crescere", ha chiarito sempre Conte, in un punto stampa prima del bilaterale con la Cancelliera Angela Merkel. Se c'è un margine per cambiare la manovra? "Noi l'abbiamo studiata molto bene, quindi direi che non c'è", ha detto.

Per quanto riguarda la Brexit, tema in agenda per l'incontro di oggi, Conte ha affermato che si è "sicuramente disponibili a mantenere una finestra aperta" per la chiusura del negoziato che "ci auguriamo di poterlo chiudere, ma mi sembra un po' complicato".

