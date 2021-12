Yeg! Nuovi stimoli per la comunicazione

YEG! è una everchanging company nata nel 2018, che fonda il suo operato sull’innovazione e sulla ricerca di nuovi paradigmi all’interno del mercato degli eventi.

Il digitale è nella nostra mission, nel nostro DNA. La nostra mission è raggiungere i migliori risultati possibili attraverso i digital media, dedicando continui investimenti nella ricerca e nello sviluppo delle nuove tecnologie.

La nostra avventura nel mondo degli eventi virtuali nasce due anni fa con l’apertura di Factory NoLo, la sede di YEG! nel cuore di Milano. È una location innovativa a forte connotazione tecnologica, con un Infinity Wall dotato di proiezione immersiva e un set digitale per la Xtended Reality. Qui offriamo la possibilità di ospitare sia eventi fisici che la produzione di eventi digitali grazie a una vera e propria regia televisiva 4k d’eccellenza. Quando è iniziato il primo lockdown l’8 marzo 2020, ci siamo resi conto di essere già pronti, grazie all’online, per supportare le aziende contro le difficoltà comunicative che avrebbero incontrato durante questa difficilissima fase storica.

La comunicazione ha bisogno di ritrovare nuovi stimoli qualitativi. Ci sono tools che ci guidano nel linguaggio comune che, di fatto, hanno già apportato cambiamenti radicali nel rapporto tra azienda e pubblico, ma siamo solo all’inizio di una grande trasformazione culturale che richiederà tempi lunghi. Il mondo “post Covid 19” ha un’identità rinnovata con un potenziale eccezionale: un’incredibile accelerazione verso una relazione che non tiene più conto dei limiti fisici o della solita costruzione one to many del messaggio. Ora il media può diventare il messaggio stesso. Lo sharism, l’economia del “Noi”, il networking responsabile, la collaborazione condivisa, la valorizzazione dell’ascolto, sono nuovi e veri traguardi raggiungibili con un rinnovato atteggiamento che parte proprio dalla rivoluzione digitale che avverrà nel nostro settore.

Abbiamo creato nuovi mondi per nuovi approcci, dove la fisicità non ha più necessità di manifestarsi come esigenza primaria; dove gli ambienti non devono più seguire le stesse regole legate ad immaginari tradizionali. I contenuti prendono nuove forme espressive.

Le persone diventano più vicine. Abbiamo realizzato un evento con il quale abbiamo collegato all’unisono 70.000 persone, che hanno riso, imparato e discusso insieme da ogni angolo del mondo, supportando la propria azienda in un drammatico periodo storico, semplicemente con la propria, concertata energia.

La ricerca e lo sviluppo sono alla base dei nostri maggiori investimenti. Il nostro core-business? È l’entusiasmo. Ovviamente abbiamo capito che il nostro business model agenzia/location innovativa ha funzionato molto bene e stiamo aprendo nuove sedi basate su questo approccio, oltre a quelle già presenti a Milano, Torino, Roma, Londra, Istanbul e Jacksonville.

Per noi i format sono molto importanti: oltre a quelli creati per il mondo digitale è il sostegno della cultura territoriale, attingiamo alla nostra expertise nella gestione di Mùses, l’Accademia Europea delle Essenze, per produrre progetti di Marketing Olfattivo. Siamo anche molto attivi nel campo del Place Branding e in generale nel marketing emozionale.

Sicuramente la sfida è anche sulla digitalizzazione totale delle esperienze. Realtà aumentata e estesa sono focus dei nostri progetti e della nostra proposta. Siamo sicuri che la tecnologia sia il miglior mezzo per la costruzione di valore aggiunto e siamo pronti a fare in modo che questa certezza diventi la nostra unique selling proposition.

YEG!

Viale Monza, 4 - 20125 Milano (MI)

info@yeg.cloud

www.yeg.cloud