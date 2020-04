Volano le vendite dell'enoteca online: Con Etilika il vino arriva a casa tua in un clic

L'emergenza Coronavirus, che ha fermato e rallentato la stragrande maggioranza delle imprese italiane, ha fatto volare alcune categorie di e-commerce: nel settore dei vini le vendite su piattaforme online stanno registrando picchi importanti per gli standard italiani. Ne parliamo con Michele Trotta, co-founder e amministratore delegato di, enoteca online con più di 1.500 etichette selezionate tra le migliori cantine italiane e che consegna in tutta Italia entro 48-72 ore dall'ordine (spesso addirittura entro 24 ore). Nata da poco più di un anno, ma già un punto di riferimento nel settore.Michele ci ha raccontato di avere lasciato il cuore nel mondo dell’ICT essendo stato uno dei fondatori e soci dell’internet provider Flashnet nel lontano 1995, per poi partecipare allo startup di aziende in Italia e all'estero del calibro di Cybernet ed Edisontel. Nel 2007 il passaggio al settore del Digital Marketing e ulteriori startup quali User Farm, Car Planner e Digital Automotive Solutions solo per citarne alcune. Adesso con Etilika, un progetto che aveva in testa già da qualche tempo, grazie al supporto di Guerrini Holding, realtà imprenditoriale operante nel settore del commercio di vini da più di settant’anni, è certo di aver ritrovato una nuova fiamma.«La filiera del vino potrebbe sembrare una filiera “semplice” ma in realtà è fatta di una moltitudine di componenti e processi coinvolti nella produzione. A valle della produzione c'è poi la gestione degli stock. Se viene a mancare la possibilità di commercializzare, come sta avvenendo adesso a causa della chiusura di una grandissima parte delle attività operanti nel settore ho.re.ca. ovvero ristoranti, hotel, catering, enoteche (e non parliamo certamente della sola Italia), è chiaro che si mette in fortissima difficoltà l'intero settore. In questo contesto gli e-, di vini di fatto restano l'unico "sfogo" per la filiera».«Noi abbiamo cercato di anticipare quello che sembrava già piuttosto chiaro dalla prima metà di febbraio rafforzando ulteriormente la nostra struttura e dando ovviamente priorità a tutti gli aspetti legati alla sicurezza sul posto di lavoro.delle confezioni che contengono i vini in modo tale da distanziare il più possibile gli addetti al packaging. Inoltre, abbiamo organizzato il servizio clienti, il marketing e lo sviluppo in modalità telelavoro. Questo ci ha consentito di non avere alcun impatto negativo sulla qualità del servizio e sull'assistenza in prevendita e postvendita ai clienti che per noi è un elemento assolutamente fondamentale per non dire differenziante».

« I volumi sono aumentati rapidamente., che era comunque già da prima in costante crescita, è praticamente, anticipando di circa sei mesi quello che era il piano di crescita previsto per il 2020. Fortunatamente il magazzino centrale di cui disponiamo muove più di un milione di bottiglie all'anno e, nonostante la rotazione sia molto rapida, è rifornito di scorte capaci di sopperire in buona parte anche a questi picchi della domanda così repentini.».«Abbiamo aumentato il numero di collaboratori nelle funzioni di magazzino e backoffice e stiamo pensando anche ad altri profili».«La propensione all’acquisto online di questo tipo di prodotti cambierà radicalmente. Basti pensare che in paesi come UK e Francia lo scorso anno la penetrazione nel mercato online nel “food & beverage” è stata rispettivamente del 33% e 26% (percentuale active user su popolazione) mentre in Italia del 12%. Come è avvenuto su molti altri mercati, questo gap nel tempo tende a colmarsi, e quello che sta accadendo in questo periodo rappresenta un acceleratore di una tendenza dalla quale sarà difficile si torni indietro.».«In questo momento gli acquisti sono fortemente diversificati., che è stata definita l'annata del secolo, di cui siamo particolarmente forniti, o dei Barolo che via via stanno uscendo. Abbiamo notato anche una fortissima richiesta di bollicine, addirittura superiore al periodo natalizio».«Proponiamo una selezione di vini per tutte le tasche.che rappresentano da diversi anni le etichette in assoluto più ricercate. Inoltre in questo periodo stiamo applicando di comune accordo con i produttori molte promozioni, in aggiunta alle scontistiche normalmente praticate».«Lavoriamo gli ordini sette giorni su sette e i vini arrivano entro due o tre giorni al massimo in tutta Italia (e all’estero in 4 o 5 giorni), al netto di poche zone rosse interdette ai corrieri.».«Il cliente ha la possibilità di scegliere qualsiasi numero di bottiglie di diversi produttori. Non esistono minimi o massimi ordinabili e questo ci consente di lavorare e spedire diverse migliaia di bottiglie ogni giorno».Fino a una quarantina di anni fa era a tutti gli effetti considerato tale. Col tempo chiaramente questa caratteristica è cambiata, ma il suo consumo è così fortemente radicato nella nostra cultura da rappresentare qualcosa a cui si rinuncia difficilmente. In questo momento così particolare,. In termini normativi, per quanto la situazione sia in continua evoluzione, le attività di vendita online di qualsiasi prodotto sono tutt'ora possibili. Questo aspetto è ulteriormente tutelato dal fatto che bevande e alimenti rappresentano generi di prima necessità.