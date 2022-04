Vivi di Gusto: come attuare la sostenibilità alimentare

L’attenzione alle condizioni del nostro pianeta e ai comportamenti in grado di migliorarle è una tematica estremamente attuale, che occupa le agende dei grandi leader internazionali e si riflette nelle piccole scelte quotidiane delle singole persone. Risulta ormai chiara la necessità di un cambiamento su larga scala che comprenda, tra l’altro, un uso responsabile delle risorse e una riduzione degli sprechi. Anche il magazine digitale Vivi di Gusto, realizzato da Carrefour, sta percorrendo questa strada, promuovendo azioni concrete alla portata di tutti.

Impatto ambientale dell’alimentazione

Si parla tanto di sostenibilità alimentare, ma perché il cibo occupa un posto così importante in questo contesto?

La produzione di frutta, verdura e carne determinano un impatto ambientale molto pesante, a causa di diversi aspetti. I metodi dell’agricoltura intensiva sono correlati, innanzitutto, a un elevato sfruttamento delle risorse naturali, a livello per esempio idrico, e a grandi quantità di produzione di CO2, sia per la coltivazione che per le attività di confezionamento e di trasporto dei prodotti. Fra i gravi problemi connessi, rientrano anche i processi di deforestazione, attuati per consentire la creazione di nuovi campi da coltivare.

Alimentazione sostenibile

Come è possibile, quindi, impegnarsi verso la diffusione di un’alimentazione sostenibile? Il processo non è certo semplice né rapido, ma è senza dubbio indispensabile. Gli effetti negativi legati ai cambiamenti climatici e all’alterazione degli ecosistemi possono essere bloccati solo con l’impegno di tutti e agendo contemporaneamente in diversi ambiti.

La rubrica Act for Food, presente all’interno di Vivi di Gusto, intende informare i lettori riguardo alle azioni intraprese da Carrefour e stimolare ad adottare comportamenti sostenibili. Gli aspetti da tenere in considerazione riguardano:

l a lotta allo spreco , grazie anche all’impiego di imballaggi riciclabili o compostabili. Nella vita di tutti i giorni, si può tradurre nel riutilizzo del cibo avanzato attraverso sfiziose ricette creative ;

favorire la produzione e il consumo di alimenti nazionali e locali, in modo da valorizzare il territorio e limitare le emissioni di CO2 dovute al trasporto di prodotti sulle lunghe distanze;

la tracciabilità dei prodotti, come garanzia di qualità e di rispetto dei corretti processi produttivi e distributivi;

la riduzione di additivi e trattamenti chimici, per evitare danni all'ambiente e alla salute.

Stagionalità degli alimenti

Attraverso la rubrica Act for Food si ha l’opportunità di accedere a interessanti contenuti relativi a queste tematiche e di capire come le scelte quotidiane abbiano impatto sulle condizioni del pianeta. Prestare attenzione a non sprecare il cibo è importante e facilmente realizzabile. È anche consigliabile preferire frutta e verdura di stagione che, oltre ad essere più gustosa e ricca di sostanze nutrienti, evita l’utilizzo delle serre, caratterizzate da un elevato consumo energetico e, spesso, dal ricorso ai pesticidi.

Un’alimentazione sostenibile non è solo più giusta, ma anche più buona e sana, perché è il risultato di un’attenzione maggiore a ogni passaggio della filiera produttiva. Fare del bene al pianeta si traduce, quindi, nella possibilità di mangiare meglio tutti i giorni.