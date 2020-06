Visione lungimirante nel settore immobiliare ciociaro che guarda lontano

Tutto si evolve anche nel mondo del lavoro, ed è con questa logica che nasce ad Anagni in provincia di Frosinone la prima agenzia immobiliare on line della Ciociaria che prende il nome dal suo ideatore e titolare, Vincenzo De Palo, classe 1979.La "DE PALO VINCENZO IMMOBILIARE - ITALY" è una agenzia che opera nel settore immobiliare fornendo un servizio " virtuale" a distanza ed una vetrina ai suoi clienti del tutto particolare ed innovativa, i loro immobili fanno il giro del mondo attraverso la rete internet in modo semplice e poco dispendioso, una vetrina globale. Risparmiando le spese d' ufficio l' agenzia ha deciso di investire sul digitale, in questo modo riesce altresì a garantire ai clienti fra le migliori provvigioni sul mercato e parallelamente a garantire qualità del servizio senza alcun limite territoriale di collaborazioni con altri professionisti. L' agenzia, per conto del suo titolare, afferma di non temere la concorrenza perchè la globalizzazione "costringe" a collaborare e poi perchè l' attrattiva principale è il rapporto qualità/prezzo degli immobili in vendita, quindi è importante scegliere gli immobili più richiesti dal mercato, grande o piccola che sia l' agenzia, conta poco al giorno d' oggi nell' era digitale. Il progetto è nato prima dell' emergenza Covid- 19 e davanti ad una tragica situazione come quella attuale, l' agenzia di De Palo ha avuto l' intuito di anticipare i tempi, perchè di fatto l' agenzia applica lo SMART WORKING da sempre, mettendo al centro dell' attenzione gli immobili e non più l' ufficio. Lavorare on line non significa evitare il contatto diretto con i clienti, la tecnologia per la comunicazione a distanza attraverso il web serve ad accellerare i contatti e ad ampliarli per coinvolgere una platea più vasta. Consulenza a distanza, video tridimensionali in sostituzione del classico book fotografico, marketing digitale...con questi mezzi operativi si guarda al futuro anche nel settore immobiliare ed in Ciociaria.Vetrine immobiliari dell' agenzia:depaloluxuryitaly.com( in allestimento per immobili di lusso )Contatti Segreteria remota: 392-4356758 e- mail: vincenzodepalo6@gmail.com