Valuxxo: novità all'orizzonte per il marchio della skincare maschile

Nella società odierna, la skincare non riguarda solo le donne. Sempre più uomini si impegnano quotidianamente nella cura delle pelle. Pigmentazione, rughe, macchie, pieghe sottili e scolorimento sono solo alcuni dei segni antiestetici che lamentano gli uomini. I prodotti che troverai nella linea di prodotti di Valuxxo per la cura della pelle includono creme idratanti, maschere detergenti, gel per il contorno occhi, e fluidi facciali. Ogni singolo prodotto è studiato appositamente per rispondere alle esigenze del pubblico maschile e le formule sono 100% naturali e prive di sostanze nocive.

Scopri Valuxxo!

Il marchio Valuxxo

Il marchio Valuxxo ha lanciato la sua gamma completamente naturale di prodotti di lusso per la cura del viso dell’uomo, con materie prime che promuovono una pelle sana e luminosa. I prodotti per la cura della pelle di Valuxxo sono accuratamente formulati per mantenere la pelle idratata e nutrita grazie alle potenti proprietà dei principi attivi organici. Metodi rispettosi dell'ambiente come la spremitura a freddo, gli imballaggi non contaminanti e riciclabili, assicurano il minimo disturbo ambientale mentre aiutano gli uomini a ripristinare, tonificare e nutrire la loro pelle.

Questa importante realtà è nata grazie alla passione e alla dedizione di Valentino La Ciura un consulente d’immagine qualificato e stilista di moda, fermamente convinto che la moda, lo stile e la cura di sé siano strumenti importanti per esprimersi e sentirsi più felici nella propria pelle.

Dopo l’uscita della nuova linea Premium, Valentino La Ciura, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo era quello di fornire agli uomini prodotti per la cura della pelle su cui poter fare affidamento per avere una pelle radiosa e dall'aspetto più giovane, aiutandoli a sentirsi sicuri del proprio aspetto, indipendentemente da quanto fossero impegnati con il loro stile di vita, e credo fermamente che l'abbiamo raggiunto - ha poi aggiunto - ci siamo impegnati a utilizzare solo materie prime nella nostra gamma di prodotti e abbiamo dimostrato che è possibile creare cosmetici naturali, vegan-friendly e sostenibili offrendo risultati finali efficaci e positivi.

I prodotti Valuxxo

Il marchio Valuxxo produce diversi tipi di prodotti per la cura della pelle dell’uomo. Come ad esempio la crema per gli occhi rivitalizzante ricca di potenti ingredienti naturali tra cui l'olio di semi di canapa per rafforzare la pelle, ridurre l'infiammazione e levigare i segni dell'invecchiamento. La crema per gli occhi a rapido assorbimento penetra rapidamente nella pelle delicata per fornire i suoi nutrienti tonificanti e idratanti dove sono più necessari. La pelle, grazie a questo prodotto, appare subito più tonica e radiosa.

Un altro prodotto molto apprezzato dal pubblico maschile è il siero viso premium che protegge e ringiovanisce con potenti principi attivi tra cui olio di semi di canapa, acido ialuronico (noto per ridurre le rughe profonde e migliorare la struttura generale della pelle), e oli organici (tra cui l’olio jojoba) che agiscono per mantenere l'elasticità della pelle e proteggere dalla perdita di idratazione che causa secchezza. Il lussuoso siero si applica facilmente e penetra in profondità nella pelle per ripristinare l'elasticità, il tono e la luminosità dall'interno verso l'esterno. Il siero è ideale per ogni tipo di pelle, per ogni ambiente e clima.

Non solo skincare - Il futuro di Valuxxo

Oltre alla linea di prodotti skincare, Valuxxo sta sviluppando l’idea di creare capi d'abbigliamento maschili. Attualmente, l’azienda sta infatti lavorando con designers talentuosi alla creazione di qualcosa di straordinario e unico. Ancora non sono noti i dettagli di questo nuovo progetto, ma sicuramente Valuxxo si impegnerà nella creazione di una linea di tendenza, ideale per l’uomo moderno. Inoltre, l’azienda dedicherà grande attenzione anche al tema dell’ambiente attraverso l’utilizzo di materiali naturali ed eco-sostenibili. Prova Valuxxo, il marchio che ha il fattore X.