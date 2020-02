Vacanza studio all’estero per imparare l’inglese, nel 2020 con la Brexit non cambia niente

Opportunità per le famiglie: Giocamondo accreditata per il bando Estate INPSieme 2020Questo è l’anno della Brexit: imparare l’inglese in UK sarà più difficile?Tanti giovani - e genitori insieme a loro - si chiedono cosa cambierà rispetto alle agognate vacanze studio all’estero.La lingua inglese rimane infatti la più quotata e la Gran Bretagna è ancora la meta preferita da studenti e genitori. «Per il 2020 con la Brexit non cambierà nulla - rassicura Stefano De Angelis presidente e general manager del gruppo Giocamondo, che da anni fa viaggiare migliaia di ragazzi - e aggiungo che i britannici hanno ancora tutto l’interesse nell’accogliere gli studenti europei e in particolare quelli italiani».Sono tanti gli studenti che scelgono di trascorrere un periodo in un Paese straniero per avere risultati più veloci nell’apprendimento e cogliere le opportunità che una nuova lingua e esperienze internazionali possono offrire.Il consiglio dei consulenti- la divisione di Giocamondo che si occupa delle vacanze studio - è quello di giocare d’anticipo e richiedere il passaporto che potrebbe diventare indispensabile da gennaio 2021 per andare in Gran Bretagna, a seguito delle rinegoziazioni con l’UE. Ma questa estate niente paura: per tutto il 2020 sarà possibile partire con la sola carta d’identità.Lo stesso Governo Britannico dà rassicurazioni rispetto ai prossimi anni: nelle previsioni fino al 2030, per la propria politica commerciale, dichiara di voler accogliere fino a 600.000 studenti l’anno e portare il fatturato proveniente dal mercato dell’istruzione ad oltre 35 miliardi di sterline.Secondo il report di English UK per il 2019, l’associazione di categoria che raggruppa la maggior parte dei fornitori di corsi di lingua locali, gli arrivi dall’Italia hanno generato oltre 250 milioni di euro: nel Regno Unito il giro d’affari dei viaggi studio degli studenti internazionali rappresenta una voce importante. Chi se ne vorrebbe privare?«Siamo felici che nei sondaggi spontanei i genitori ci abbiano designato come migliore agenzia, ormai da due anni a questa parte - racconta il Ceo di Giocamondo - e continuano a sceglierci. Il nostro impegno è duplice: per i ragazzi più grandi che vogliono andare all’estero, per i giovanissimi che possono trascorrere delle vacanze divertenti ed educative in Italia con. Per tutti la possibilità di imparare nuove lingue, di migliorare quelle studiate e di conseguire le certificazioni riconosciute dal Miur».Questo tour operator specializzato nelle vacanze studio e nei soggiorni estivi mette a disposizione esperti che potranno fornire consulenza e supporto.Trovare operatori esperti che possono affiancare i genitori e gli insegnanti nell’organizzazione e nelle procedure burocratiche di un soggiorno all’estero dei ragazzi è sicuramente un sollievo e fornisce maggiori garanzie.Dalla valutazione dei pacchetti di soggiorno e la lingua scelta, fino allo svolgimento degli iter burocratici con le prenotazioni di viaggio e soggiorno. Tutto viene pianificato con accuratezza.È il momento migliore per iniziare a valutare e organizzare la vacanza studio in Italia o all’estero per bambini e ragazzi. La buona notizia è che da poco è online anche il Bando Estate INPSieme 2020 : un’opportunità in più per i dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione che possono ricevere un contributo per il soggiorno estivo per ragazzi di massimo due settimane, nelle regioni italiane o in altri Paesi.Giocamondo ha tutti i requisiti richiesti dall’avviso di accreditamento pubblicato dall’Inps e tutte le proposte di viaggio disponibili hanno le caratteristiche richieste dall’ente.Per sapere come partecipare al bando Estate INPSieme basta andare sui siti di Giocamondo - LaMiaEstate.it per i soggiorni in Italia dedicati agli studenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado; GiocamondoStudy.it per i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di secondo grado e possono andare all’estero.Disponibili tutte le informazioni per sapere come fare domanda nella propria area riservata Inps.La possibilità di effettuare la domanda di partecipazione al bando Estate INPSieme 2020 terminerà il 10 marzo: i consulenti Giocamondo sono a disposizione per rispondere ad ogni domanda.Visita i siti dedicati di Giocamondo: La Mia Estate, per i soggiorni estivi in Italia per i più piccoli, Giocamondo Study per le vacanze studio dedicate ai ragazzi con più di 14 anni per iniziare a organizzare l’estate dei tuoi figli e partecipare al bando.