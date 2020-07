UNITUS – OFFERTA FORMATIVA, DIDATTICA DIGITALMENTE AUMENTATA, MISURE A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE

Il prossimo anno accademico sta per cominciare e l’Università della Tuscia è pronta ad accogliere gli studenti nelle aule in piena sicurezza, nel più completo rispetto di tutte le disposizioni nazionali emanate per la fase 3 dell’emergenza Covid-19.

Da settembre verrà largamente garantito il distanziamento minimo richiesto dalla legge, i ragazzi verranno dotati di mascherina filtrante, dispenser con igienizzanti saranno presenti in ogni aula, gli orari verranno studiati per ridurre al minimo il rischio di aggregazione. È prevista la sanificazione giornaliera delle aule, dei servizi igienici e degli spazi comuni. Nelle aule verranno accolti tutti gli studenti nel numero massimo consentito dalle disposizioni sul distanziamento, tutti i ragazzi avranno la possibilità di frequentare in presenza una parte consistente delle lezioni, se necessario alternandosi in gruppi. La restante parte delle lezioni verrà seguita a distanza in streaming o in differita, tramite allestimento multimediale di tutte le aule con sistemi dedicati di alto livello che offriranno la possibilità di interagire con il docente in aula anche dalla propria abitazione con domande, richieste di chiarimento e di approfondimento. Sarà possibile assistere a seminari, svolgere esercitazioni ed attività pratiche, sempre in piena sicurezza. La didattica digitalmente aumentata consentirà un significativo salto di qualità nei percorsi di studio anche quando l’emergenza Covid-19 sarà finita. Potranno infatti essere utilizzati per tutti coloro che solitamente non possono frequentare per esigenze particolari o bisogni speciali, nonché a favore di studenti lavoratori e fuori sede.