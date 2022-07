UNITUS - L’Università giovane e a misura di studente

Viterbo è la città ideale per chi vuole studiare in Italia: alta qualità della vita, costi contenuti, alta qualità della formazione universitaria e vicinanza dell’area metropolitana della Capitale.

L’Università degli Studi della Tuscia, la cui sede principale è a Viterbo, una città ricca di storia e, per dimensioni, a misura di studente universitario, nasce ufficialmente nel 1979, ma ha una storia che inizia già a metà del sedicesimo secolo, e rappresenta oggi un polo di riferimento culturale, educativo e formativo nel nord del Lazio.

L’attività universitaria si svolge in quattro sedi nella città di Viterbo frutto della sinergia con le istituzioni locali: tre, situate nel centro storico, si devono a imponenti progetti di restauro della Chiesa di San Carlo, di quella di Santa Maria del Paradiso e del Convento domenicano di Santa Maria in Gradi, che ospita il Rettorato e gli uffici amministrativi; la quarta si trova nella località di Riello.

A queste si aggiungono i due poli distaccati quello in forte espansione a Civitavecchia, dove abbiamo Economia, che comprende il primo corso di laurea in Economia Circolare in Italia, Biologia ed ecologia marina, e quello di Rieti, sede di un progetto di rilancio molto ambizioso sia nella didattica che nella ricerca per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.

I poli di Civitavecchia e di Rieti rappresentano un’enorme opportunità di allargamento del nostro bacino di utenza, imprescindibile per il futuro del nostro Ateneo.

Nella didattica, siamo, tra le Università pubbliche generaliste italiane, ai primissimi posti per livello di soddisfazione degli studenti e per la funzione di ascensore sociale, cioè per percentuale di laureati con genitori non laureati.

Le valutazioni della ricerca appena uscite collocano il nostro Ateneo tra i migliori in molte aree scientifiche, con Ingegneria e Diritto al secondo posto in Italia, Scienze agrarie e forestali al settimo posto e con tre Dipartimenti su sei inclusi tra quelli di eccellenza. Anche la capacità di attrarre fondi di ricerca è certificata dai numerosi progetti europei, nazionali e regionali selezionati sulla base di bandi competitivi e dai dati ministeriali che ci collocano in terza posizione tra gli atenei italiani per proporzione dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi sul totale dei proventi.

L'Università della Tuscia non è solo luogo di formazione e di scienza, è anche sede di creazione e di sviluppo sociale, economico e culturale dei territori che la ospitano, soprattutto in aree come la nostra, le cosiddette “aree interne”. Quella che viene chiamata oggi “Terza Missione”, esiste in realtà da sempre, perché la vocazione verso il territorio è insita nella nostra cultura, nel nostro statuto, tenuto conto che la nostra funzione socio-economica è fondamentale, al pari di quella formativa e scientifica.

OFFERTA FORMATIVA

L’Università degli Studi della Tuscia si presenta all'appuntamento del nuovo anno accademico 2022-2023 con un’ampia offerta, costituita da 46 corsi di laurea, rispettivamente 22 corsi di laurea triennale, di cui uno internazionale, 2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata

quinquennale e 22 corsi di laurea magistrale, di cui 4 internazionali erogati in lingua inglese. Di questi 36 si tengono nel polo principale di Viterbo, 4 in quello di Civitavecchia e 2 in quello di Rieti, oltre a 4 corsi di laurea interateneo che si tengono presso l’Università la Sapienza di Roma.

La novità più rilevante per i diplomati è l’attivazione del corso di laurea triennale in Scienze Motorie “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale”, erogato a Viterbo in modalità interateneo con l’Università Foro Italico di Roma. È il risultato dell’incontro delle eccellenze dei due atenei, da un lato il “Foro Italico” come ateneo leader nelle scienze motorie e, dall’altro, l’Università della Tuscia e la sua attenzione ai temi della tutela e valorizzazione dell’ambiente. Si tratta di un corso di laurea unico nel suo genere a livello nazionale a coniugare i temi dello sport e della natura che mira a formare professionisti che sapranno promuovere l’attività fisica come strumento di benessere psico-fisico e prevenzione, favorire la sostenibilità ambientale attraverso l’attività motoria e sportiva e organizzare e gestire attività sportive in ambito turistico. A questo si affiancano tre nuovi corsi di laurea: - un corso di laurea ad orientamento professionale in Tecnologie per la gestione sostenibile dei sistemi zootecnici, un percorso formativo teorico-pratico altamente qualificante con altissime probabilità di assunzione, dato che il terzo anno viene completamente svolto in azienda; - un corso di laurea triennale in Scienze forestali e ambientali che prevede una mobilità strutturata con la Spagna; - un corso di laurea magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana, che prepara alla professione del biologo nutrizionista; - un corso di laurea magistrale in Gestione digitale dell’agricoltura e del territorio montano, presso il polo didattico di Rieti, che mira a formare figure professionali altamente qualificate e specializzate che propone due percorsi: “Agricoltura digitale” e “Gestione digitale del territorio montano”.

Tutta l’offerta formativa, che copre le aree umanistica, socio-economica e tecnico-scientifica, è sempre verificata nei contenuti e aggiornata in funzione delle esigenze del mondo del lavoro. Questo è il segreto che ha consentito gli ottimi risultati occupazionali dei laureati UNITUS recentemente certificati da Almalaurea e dall’ Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca sulla base di dati oggettivi e verificabili”.

POSSIBILITÀ OCCUPAZIONALI

Il rapporto Almalaurea 2022 promuove l'Università della Tuscia, che si conferma al di sopra della media Nazionale e Regionale per la soddisfazione complessiva dei laureati svolto e nella soddisfazione dei rapporti con i docenti. Il tasso di occupazione dei laureati magistrali è superiore all’88 dopo 5 anni dal conseguimento del titolo, con numerosi corsi di laurea con

tassi di occupazione sopra al 90%: Biologia cellulare e molecolare (100% di occupazione a 5 anni dal conseguimento del titolo), Comunicazione pubblica, politica e istituzionale (86%), Biotecnologie per la sicurezza e la qualità agro-alimentare (100%), Scienze Forestali ed Ambientali (91%) e Amministrazione Finanza e Controllo (93,3%) e Ingegneria Meccanica (100% di occupazione a 3 anni dal conseguimento dal titolo).

La percentuale dei laureati che si dice molto soddisfatto per il corso di studio frequentato è del 95% sui laureati magistrali e del 93% sul totale dei laureati), quasi 3 punti sopra alla media della Regione Lazio, posizionandoci al nono posto assoluto in Italia sui 73 atenei analizzati. E sono oltre 94 su 100 i laureati che si dichiarano soddisfatti del rapporto che hanno avuto con i docenti durante il loro percorso di studi all'Università della Tuscia.

DIRITTO ALLO STUDIO La nostra disciplina delle tasse prevede un innalzamento della no tax area prevista per legge a 24000 € di ISEE e detrazioni molto significative fino a 30.000 euro di ISEE. In generale, il sistema di calcolo della contribuzione studentesca si basa su fasce di reddito e di merito con un valore massimo inferiore a 2 mila euro, uno dei più bassi tra le università italiane. Altre misure previste dall’ateneo perseguono l’obiettivo non sono di agevolare le famiglie, ma anche di stimolare lo studio e premiare dedizione e impegno degli studenti. Gli studenti Unitus potranno infatti partecipare a numerosi bandi previsti nei mesi di luglio, agosto e settembre per borse di studio quali collaborazioni studentesche per comunicazione e orientamento, biblioteche, mobilità internazionale o segreteria studenti; bandi per collaborazioni come “tutor” nei dipartimenti o come “tutor” per studenti con disabilità o con DSA. La partecipazione degli studenti ai predetti bandi non solo assicurerà una crescita delle competenze e delle esperienze, professionali ed umane, ma partecipa alle complessive misure di sostegno anche economico per le famiglie. Infine, altro provvedimento importante, anche quest’anno le risorse ottenute grazie alla sottoscrizione dei contribuenti del 5×1000 a favore dell’Unitus saranno interamente destinate al diritto allo studio, mediante finanziamento di borse di studio. In particolare, tali risorse consentiranno di finanziare borse da 500 euro ciascuna a favore degli studenti in situazioni di disagio, quali coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (Care Leavers), studenti genitori con figli minori di 14 anni al momento dell’iscrizione, studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità, tale da compromettere il prosieguo degli studi. Bandi analoghi saranno inoltre aperti a favore degli studenti meritevoli, nell’ambito del programma Unitus for Talents, che hanno conseguito un voto di diploma pari a 100 o 100 e lode; degli studenti meritevoli che hanno conseguito un voto di laurea triennale pari a 110 o 110 e lode; degli studenti atleti con meriti sportivi di particolare rilievo; nonché degli studenti vincitori delle selezioni provinciali dei Giochi ed Olimpiadi svolti presso le Scuole Secondarie Superiori e riconosciuti dal MIUR (es. Olimpiadi della Matematica, delle Scienze, della Fisica, Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche, ecc.).

Tutte queste misure – come più volte ribadito dal Rettore Stefano Ubertini – sono volte a fronteggiare il delicato momento che sta vivendo il paese in conseguenza delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza del virus Covid, che hanno indotto l’Università della Tuscia a varare imponenti misure di sostegno per il diritto allo studio e i servizi agli studenti. STUDIO ALL’ESTERO Abbiamo moltissimi programmi per studiare all’estero, con oltre 10 corsi di laurea che prevedono una mobilità strutturata in diversi paesi europei. Abbiamo oltre 450 accordi di collaborazione con università e enti di ricerca in tutto il mondo di cui circa 300 in Europa. Tutti gli studenti che vogliono fare une esperienza di studio in un altro paese da noi possono farlo, grazie anche alla nostra capacità di attrarre fondi comunitari. Di recente, in uno dei programmi Erasmus, per esempio, siamo stati l’ateneo italiano che ha ottenuto più fondi per programmi di studio con 36 paesi stranieri in quasi tutte le discipline dell’ateneo.

DIDATTICA

L’iscrizione ai corsi potrà essere effettuata esclusivamente online, a partire dal primo agosto 2022. Sul sito dedicato all’orientamento (http://unitusorienta.unitus.it/) gli studenti hanno accesso alle informazioni essenziali relative all’Ateneo e ai suoi corsi di laurea, con contenuti video, guide dei dipartimenti, testimonianze degli ex alunni e contatti. “Il nuovo sito web UnitusOrienta consente un orientamento rapido ed efficace. Accedendo al nuovo portale gli studenti possono prenotare un colloquio individuale di orientamento e iscriversi ai test d’ingresso, che quest’anno possono essere sostenuti a distanza”. Dal I semestre dell’a.a. 2022/2023 le attività formative e curriculari degli insegnamenti di tutti i corsi di studio torneranno in presenza con il 100% dei posti in aula disponibili, salvo diverse indicazioni da parte del governo. L'Università della Tuscia consentirà comunque ai propri studenti di accedere alle lezioni in modalità telematica, ovunque si trovino e senza perdere neanche un contenuto. L'offerta didattica innovativa consente sia di usufruire delle lezioni registrate dai docenti e rese disponibili sul portale Moodle di Ateneo, sia di partecipare in diretta streaming alle lezioni in presenza online sui canali Google Meet e Zoom di cui l'Ateneo si è prontamente dotato. Oltre alle lezioni gli studenti hanno a disposizione contenuti multimediali, materiale di supporto e approfondimenti seminariali scaricabili sulla piattaforma Moodle. L'obiettivo dell'ateneo è garantire una didattica inclusiva e immersiva che coinvolga tutti, nessuno escluso, anche a distanza.

Gli studenti che sceglieranno di studiare da noi avranno la possibilità di svolgere attività esperienziale in tutti i corsi di laurea e di usufruire di laboratori all’avanguardia e di eccellenti strutture interdipartimentali tra cui l’Orto Botanico, l’Azienda Agraria, il Centro Ittiogenico Sperimentale Marino, il Centro Grandi Attrezzature, il Sistema Museale di Ateneo, il Centro Studi Alpino e il Sistema Bibliotecario di Ateneo, oltre al nostro Centro Universitario Sportivo, che organizza e promuove l’attività sportiva tra gli studenti dell’Università della Tuscia.