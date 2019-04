Ultimo aggiornamento: 15:14

Il tempo è prezioso, il tempo è denaro, soprattutto quando si parla di studio e formazione. L’Università “Niccolò Cusano” sta puntando proprio su questo argomento e lo vuole enfatizzare con l’innovativa campagna che si chiama, non a caso “Vai a tempo!”. L’ateneo romano si sta facendo a conoscere a 100 istituti della scuola media superiore (licei e istituti professionali) con uno show particolare e accattivante.. Non mancherà nemmeno il merchandising, nello specifico le magliette e gli shopper. Si tratta di una presentazione in grande stile e in piena regola, un appuntamento preparato per tutti gli studenti che stanno uscendo da scuola e che sicuramente stanno pensando a quale facoltà scegliere per il futuro.La. La flessibilità è senza dubbio la parola d’ordine, l’ateneo sa quali sono le caratteristiche principali dei tempi che stiamo vivendo e di conseguenza il percorso di studi non può che essere adeguato e intrigante. I volantini distribuiti al termine dello show musicale di “Vai a tempo” illustrano ogni dettaglio dei corsi da seguire. Molti sono quelli tradizionali, ma ne esistono altrettanti che non sono presenti in altre università e che non possono non stuzzicare la fantasia dei ragazzi.. Tra l’altro, i ragazzi hanno la possibilità di studiare e approfondire qualsiasi materia all’interno di strutture all’avanguardia e che fanno sentire ogni studente davvero “coccolato” e seguito.Questo ateneo si trova a Roma e il campus è multifunzionale, un vero e proprio sogno a occhi aperti. Negli oltre 54mila metri quadrati è possibile fare di tutto, senza dimenticare i sei ettari di parco: lo studio avviene in aule moderne e ampie, per non parlare della specializzazione in appositi laboratori, le biblioteche ben rifornite, gli ambienti multimediali, il servizio mensa e addirittura una palestra. Le lezioni sono sia online che in aula, proprio per soddisfare ogni esigenza dello studente. L’ateneo sta alzando i toni per farsi sentire, ora sta ai giovani dovranno drizzare bene le orecchie e farsi trascinare dalle note giuste. Quale corso di laurea può essere preso ad esempio per capire la tipologia di istruzione a cui si va incontro?Come è già stato anticipato, non sono pochi i corsi gratuiti che consentono di approfondire argomenti e temi di grande attualità e legati all’attuale mondo del lavoro.. L’ateneo romano propone ogni anno corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale finalizzati a soddisfare le necessità di aggiornamento nei più svariati settori professionali ed ambiti aziendali. Fruibili comodamente da casa, rappresentano la scelta ideale per coloro che desiderano conciliare lavoro e formazione professionale. Le aree di interesse sono diverse. Si va da quella del mondo scolastico all’area politologica, senza dimenticare il settore medico-sanitario, quello economico giuridico e persino l’area delle forze armate. In poche parole, si ha a disposizione un apprendimento a tutto tondo, per andare a tempo e seguire il ritmo giusto dell’istruzione universitaria.