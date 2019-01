Unicità ed eccellenza del sistema universitario targato Unicusano.

Ultimo aggiornamento: 15:58

. A dimostrarlo, la diffusione dell’e-learning nei vari mercati mondiali, i nuovi trend tecnologici e i nuovi strumenti formativi. Il, è proprioL’è un’università: la didattica integrata tra formazione a distanza e in aula nel campus a Roma, la centralità dello studente, la flessibilità dei tempi e luoghi di studio, gli investimenti in ricerca e l’impegno nelle attività sociali, sono alcuni di tratti distintivi dell’Ateneo romano.«Il vantaggio dell’online è la flessibilità dello studio secondo i propri tempi.. Essere iscritti all’università senza frequentare non permette di acquisire reale conoscenza, reali competenze tecniche e relazionali. Studiare online implica un impegno personale, un obbligo di frequenza delle video-lezioni e una relazione costante con» dichiara il Magnifico Rettore, prof. Fabio Fortuna.Una formazione eccellente anche per l’internazionalizzazione dell’Ateneo, non solo in ambito “formazione” con la presenza di sedi all’estero in UK e in Francia, ma anche con importanti accordi imprenditoriali come il recente accordo italo-russo con Techpromarma. Infine, l’internazionalizzazione passa attraverso i numerosi progetti innovativi di ricerca a cui docenti e studenti partecipano attivamente., comprendendo l’enorme potenziale che deriva dalle nuove tecnologie,: circae circa 22mila sono gli studenti che hanno già conseguito una laurea presso l’Ateneo. Ma per quale motivo un giovane diplomato, dovrebbe iscriversi all’Unicusano?Il Rettore Fortuna spiega: «. Attraverso la qualità della didattica integrata, dei servizi offerti, delle partnership con importanti aziende nazionali e non, volte a valorizzare i giovani talenti universitari per inserirli nel mondo del lavoro., di cui siamo molto fieri perché al sesto posto in Italia come VQR, che valuta la qualità della ricerca.”L’offerta formativa dell’Università Niccolò Cusano si articola in 6 aree didattiche (Psicologia, Ingegneria, Scienze Politiche, Economia, Giurisprudenza, Scienze della Formazione) e di un’ampia gamma di Master universitari online di I e II livello e Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale.invece emergono dall’ultimo. L’Ateneo ha, infatti, raggruppato i dati in una brillante infografica pubblicata sul proprio blog.