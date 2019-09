Una vita da oltre 1 MILIONE

Roma è ben nota per le palazzine del Centro Storico, le ville lussureggianti sull'Appia e i villini di Monteverde Vecchio. Parliamo di "abitazioni-museo", considerando al loro interno opere, materiali e pezzi unici d'arredo. Molti palazzi, ancora oggi, appartengono alla nobiltà romana e le famiglie, pur vivendo all'interno, hanno deciso di mettere in locazione alcuni piani o ale dello stesso. Trovare l'intera struttura in vendita è una vera occasione da non farsi sfuggire. Un acquisto del genere non considera il prezzo al metro quadro. Il valore di un immobile del genere va oltre il semplice dato di mercato. D'altronde si diventa proprietari di un bene unico nel suo genere. Perchè si parla di un vero affare economico? Perchè spesso sono palazzi che necessitano ristrutturazione interna e questo comporta la possibilità di acquisto ad un prezzo davvero interessante. Vediamo qualche esempio di cosa troviamo sul mercato in vendita a Roma: Palazzo Mocari, in via di Monserrato. Palazzetto di cinque piani risalente al 1500 e restaurato nel 1800 da Lorenzo Mocari. Prezzo 12.000.000€ In vendita con Engel & Völkers Roma LINK https://www.engelvoelkers.com/it-it/immobile/prestigioso-palazzetto-in-via-di-monserrato-4045149.1334494_exp/ Attico a Piazza dell'Orologio all'interno di un Palazzo storico di fine 1500 con affaccio sulla splendida torre del Borromini del Convento dei Filippini. Prezzo 12.000.000€ In vendita con Engel & Völkers Roma LINK https://www.engelvoelkers.com/it-it/immobile/prestigioso-attico-a-piazza-dellorologio-3611399.1311311_exp/ Storica Villa anni '30 alle Terme di Caracalla. La proprietà è stata l’abitazione di un premio Oscar italiano per molti anni ed in seguito è stata adibita ad uso ufficio con possibilità di ripristino ad abitativo. Prezzo 8.400.000€ In vendita con Engel & Völkers Roma LINK https://www.engelvoelkers.com/it-it/immobile/storica-villa-alle-terme-di-caracalla-4069921.1326401_exp/Maggiori informazioni su www.evroma.it