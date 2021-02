Il danno reputazionale ai tempi del GDPR

Intervista all’avvocato Teodoro Calvo, autore di un libro sul tema

Dopo la pubblicazione de “Il “mio” GDPR” (edito da Universitalia, 2020), l’Avvocato Teodoro Calvo, titolare dello studio legale Calvo&Partners, nonché esperto e consulente delle tematiche legate al trattamento dei dati personali, torna con una nuova pubblicazione (in uscita a fine maggio) “Il danno reputazionale ai tempi del GDPR”, dove con questo acronimo si intende il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Avvocato, prima di tutto qualche definizione: cosa si intende per reputazione, brand reputation e personal reputation?

«Con reputazione si intende, nello specifico, la credibilità di un determinato soggetto all’interno di un gruppo sociale. La brand reputation è la considerazione, o l’attenzione benevola, di cui un brand gode in virtù della sua capacità di soddisfare le aspettative del pubblico. Allo stesso modo, anche la reputazione svolge un ruolo centrale nelle strategie di comunicazione aziendale, dal momento che permette al marchio di avere una centralità del tutto particolare nella mente del consumatore e gli consente di differenziarsi dai concorrenti. Infine, personal reputation è un termine tecnico che indica il tipo di percezione che gli utenti del web hanno di una figura professionale».

Perché, oggi, la reputazione di ognuno di noi può essere a rischio?

«Oggigiorno, tutti - o quasi - hanno un profilo su Internet, che sia per motivi professionali o personali. Da Facebook a Twitter passando per Linkedin e Instagram, il web parla di noi. Talvolta però può capitare di utilizzare questi strumenti in maniera impropria, ovvero con estrema leggerezza. Un post fuori luogo, un commento esagerato o una foto inopportuna potrebbero compromettere la qualità della nostra vita. Attenzione, dunque: per far crescere il proprio livello reputazionale ci vuole tempo ed è quindi importante proteggerlo».

E’ possibile cancellare notizie negative da Internet?

«Con l’entrata in vigore del GDPR, l’utente ha il diritto all’oblio, ovvero “il diritto di essere dimenticato”. Si tratta del diritto ad avere garantita la propria riservatezza, dopo che è trascorso un certo tempo, da un fatto che ci ha riguardato e che non si vuole più che si venga a sapere. Un diritto riconosciuto che, però, deve fare i conti anche con il diritto all’informazione e al diritto di cronaca. La prima cosa da fare è chiedere direttamente alla direzione che gestisce i motori di ricerca e/o al titolare dell’URL internet di rimuovete immediatamente la notizia che ci riguarda personalmente».

Una reputazione compromessa che conseguenze può avere su un’azienda?

«Il rischio reputazionale è la possibilità che si verifichi un comportamento aziendale errato che incida negativamente sulla soddisfazione delle aspettative dei propri clienti, in modo sufficientemente serio da portare una risposta a compromettere gravemente la reputazione aziendale e quindi il valore dell'azienda».

Come mantenere una buona brand reputation?

«E’ necessario utilizzare una corretta comunicazione, aggiornare le informazioni e rispondere puntuale alle domande dell’utenza, smentire immediatamente le fake news interloquendo con l’interessato per chiarire le incomprensioni. Predisporre una chiara e semplice informativa privacy, affinché l’utente che naviga sul sito dell’azienda abbia chiaro come verranno utilizzati i propri dati personali ed utilizzare immagini ed indirizzi reali».

Un danno reputazionale può essere risarcito?

«Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del GDPR ha diritto al risarcimento del danno: il danno alla reputazione non coincide però con l’evento, ma presuppone che ne sia fornita la prova. La valutazione economica corrisponde al diminuire del patrimonio derivante dalla perdita di stima da parte di chi abbia avuto accesso alle informazioni lesive online in un preciso arco temporale considerato».

Focus: chi è Teodoro Calvo

Esperto di diritto europeo e consulente

Classe 1978, l’avvocato Europeo Teodoro Calvo ha, a dispetto della giovane età, un prestigioso curriculum: titolare dello studio legale Calvo & Partners, che tratta prevalentemente problematiche giuridiche del diritto civile e commerciale e, in particolare, del diritto societario e assicurativo, professore universitario a contratto, negli ultimi anni si è specializzato sul nuovo Regolamento Europeo 2016/679 - General Data Protection Regulation, offrendo consulenze sul tema del trattamento dei dati personali. E’, inoltre, rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati per la CONSAP (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia). La sua mission è “sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei dati personali: si deve prestare attenzione a dare l’autorizzazione al trattamento di dati sensibili”.