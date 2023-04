Un’Accademia di Artigiani nelle scuole del quartiere

Al numero 14 di via Cesare Peroni, in zona Tor Vergata, ha sede l’Accademia degli Artigiani, un’associazione che coltiva la conoscenza di mestieri più e meno antichi. L’obiettivo che si pone il team dei maestri della scuola infatti è divulgare professioni, non solo storiche come la liuteria, ma anche più recenti come la stop-motion, strizzando un occhio – anche entrambi – alle moderne tecnologie.

Un collante sociale per il quartiere

La passione e la dedizione dei suoi fondatori e della squadra di artigiani hanno fatto dell’Accademia degli Artigiani una realtà concreta e vitale, un luogo di incontro e di scambio culturale che ha saputo conquistare la fiducia e il rispetto di quanti hanno deciso di avvicinarsi per accrescere le proprie conoscenze. L’associazione rappresenta una preziosa risorsa per il tessuto sociale del quartiere, un collante che unisce giovani di età diverse, in un’esperienza formativa coinvolgente e rara da trovare altrove.

Un bacino di riferimento che cresce

Ad oggi l’Accademia degli Artigiani si pone l’obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più ampio. L’intento è di arrivare agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il progetto di espansione prevede anche un avvicinamento all’ambito universitario, con iniziative formative ad hoc pensate per i giovani di ogni facoltà, con specifico riferimento all’ateneo di Tor Vergata, un vicino di casa dell’associazione.

L’instancabile gruppo dell’Accademia è orientato all’espansione, alla diffusione dell’alto valore educativo dei corsi da loro proposti, corsi il cui punto di forza resta la manualità dell’approccio didattico. L’arte e l’artigianato diventano, in quest’ottica, una risorsa importante per la formazione delle nuove generazioni, in grado di sviluppare le loro capacità manuali, la creatività e la curiosità per il mondo che li circonda.

La premiazione Vitamina G

L’ambizioso piano dell’associazione, un esempio virtuoso di come l’arte e l’artigianato possono essere strumenti efficaci per la formazione delle nuove generazioni e per la costruzione di una società più inclusiva e partecipativa, non è passato inosservato agli occhi delle istituzioni regionali. Risale infatti a pochi mesi fa la premiazione dell’Accademia degli Artigiani con il bando Vitamina G, un’iniziativa promossa dal programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la Gioventù.

Questo premio rappresenta un riconoscimento importante per l’Accademia, che ha dimostrato di essere un’organizzazione capace di promuovere l’innovazione sociale e di contribuire alla crescita economica e culturale della comunità locale.

Grazie alla sua passione e alla sua dedizione, il team dell’Accademia procede la sua corsa, deciso ad affermarsi come punto di riferimento per tutti coloro che vogliono scoprire il fascino di professioni artigianali di ogni tipo e mettere in gioco capacità creative e manuali.

Contatti

https://www.accademiadegliartigiani.com/

Via Cesare Peroni 14, Roma

accademiadegliartigiani@gmail.com

3331624203