Trovare il Notaio online: tra preventivi e calcolo delle spese notarili, come destreggiarsi in rete

Avete mai pensato di trovare il Notaio online? Ebbene sì, anche questa professione che molti di noi sono soliti immaginare tra carte, faldoni e volumi (possibilmente antichi) in realtà sta sempre più sbarcando sulla rete: anzi, proprio il digitale è una delle grandi sfide da una parte e opportunità dall’altra sia per il lavoro del professionista sia per il rapporto che si instaura tra questo e il suo pubblico. Ed è proprio su questo aspetto che vogliamo soffermarci: si trova il Notaio online? E la rete può aiutarmi nel calcolo delle spese notarili ? La risposta, in entrambi i casi, è sì.La ricerca di uno studio notarile che possa fare al caso nostro non sempre è semplice: non perché non ve ne siano, anzi. Il numero di Notai è anzi stabilito per legge, così da garantire la presenza sul territorio di un numero di professionisti adeguato a rispondere in maniera pronta ed efficiente alle esigenze della popolazione: un’attenzione che già testimonia dell’importanza della professione notarile. Detto questo, a meno di situazioni particolari è possibile che non ci troveremo ad avere a che fare con un Notaio ripetutamente nel corso di pochi anni: ecco perché molte persone non hanno un professionista di fiducia cui rivolgersi in caso di necessità, sia essa l’acquisto di una prima casa o di una seconda casa, l’apertura di una società, la stesura di un testamento e così via.Qui può davvero venirci in aiuto– quindi l’onorario del professionista –, che possono comprendere anche tasse e imposte di non lieve entità. Ma andiamo con ordine.Innanzitutto, dovremo: a questo riguardo la rete offre diverse possibilità. Ad esempio NotaioFacile , attivo sin dal 2012, consentono di mettersi in contatto diretto con studi notarili nella propria città in pochi click, guidando l’utente verso la compilazione di un form completo e ottimizzato perché allo studio arrivi una, il tutto senza svolgere alcuna intermediazione tra le parti e garantendo la privacy dell’utente, che riceverà una risposta privata direttamente dal Notaio contattato.Innanzitutto ci consente di risparmiare tempo e di contattare il Notaio nel momento della giornata che si preferisce. La compilazione guidata del form inoltre permette di inquadrare al meglio la situazione e aiuta a recuperare tutti i documenti e le informazioni necessari per ottenere un preventivo del Notaio il più preciso possibile., non tutte determinabili a priori: se possiamo infatti eseguire un– stabilite per legge e dunque prevedibili indipendentemente dal professionista cui ci si rivolge –. Per alcuni anni sono esistite delle tariffe relative alle prestazioni del Notaio relativamente alle compravendite immobiliari, ma sono state abolite dopo breve tempo in quanto in aperta contraddizione con il regime di libera concorrenza entro cui il Notaio – pur essendo pubblico ufficiale – si trova ad operare.Ecco perchédandogli tutte le informazioni di cui ha bisogno: per questo motivo un servizio gratuito come NotaioFacile è senza dubbio un grande aiuto per chi si accinge a cercare un professionista.Per comprendere meglio, è meglio fare un esempio relativo a una delle situazioni più comuni: l’acquisto di una prima casa.Sappiamo tutti che per comprare casa dobbiamo rivolgerci a questo professionista: sarà infatti il Notaio ad eseguire i necessari controlli e a stendere il rogito che, una volta firmato dalle parti e opportunamente registrato sempre a carico del professionista, determinerà il passaggio di proprietà dell’abitazione oggetto di compravendita. All’interno del preventivo del Notaio in questo caso troveremo diverse voci: alcune saranno relative a imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale. La prima di queste voci potrebbe anche essere abbastanza consistente se stiamo comprando casa da privato o da impresa dopo i cinque anni dai lavori di costruzione o ristrutturazione della casa, in quanto corrisponderà al 2% del valore catastale rivalutato al 5%. Perché questo? Perché il Notaio tra le altre cose funge da: questo significa che si preoccupa di riscuotere determinate tasse dal cittadino e di versarle allo Stato per suo conto.Se stiamo comprando una casa appena costruita o ristrutturata da un’impresa, l’ammontare dell’imposta di registro sarà sensibilmente minore rispetto al primo caso, ma dovremo pagare l’Iva al costruttore nella misura del 4% del valore commerciale dell’abitazione., quindi dei suoi servizi: se le prime possono essere determinate a propri, il secondo dipende invece dal professionista e dalle sue politiche di prezzo sul mercato. In ogni caso, il Notaio garantirà ai propri clienti piena trasparenza anche in fase di preventivazione: non abbiate dunque paura a chiedere chiarimenti sulle diverse voci e su cosa rappresentano.