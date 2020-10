Trattamenti ortodontici in età evolutiva, ce ne parla il Prof. Claudio Taglia

dell’ambulatorio di Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-facciale del Centro Medico Santa Rosa

I denti dei bambini, sia quelli da latte, che decidui o permanenti, possono crescere storti. In molti casi sono in grado di raddrizzarsi da soli, ma più di frequente è necessario l’intervento dello specialista e di un apparecchio ortodontico. È fondamentale dunque rivolgersi a uno specialista esperto e preparato, i trattamenti ortodontici devono essere infatti pianificati sempre con estrema attenzione e cura per fare in modo di ottenere i risultati voluti, soprattutto quando è un bambino a dover mettere l’apparecchio ai denti: la terapia ortodontica deve essere condotta in maniera molto rigorosa.

Domanda: perché è importante uno screening odontoiatrico nei bambini?

Prof. Taglia: durante l’età di permuta dentale i ragazzi possono presentare diverse patologie, dalle carie dei denti decidui a quelle dei denti permanenti. Intervenire già dagli 8 anni permette di valutare le malocclusioni, che sono l’inizio di un futuro odontoiatrico bersagliato da diverse problematiche, che vanno dalla semplice gengivite alla parodontopatia cronica fino alla perdita di elementi dentali. È fondamentale non dimenticarsi, inoltre, che l’igiene orale e la prevenzione dentale vanno sempre di pari passo, per questo motivo è indicata l’educazione dentale fin da piccoli.

Domanda: quali problemi ha riscontrato nei piccoli pazienti durante gli screening di prevenzione odontoiatrica?

Prof. Taglia: in circa 15 anni di esperienza in questo campo, visitando e occupandomi di circa 3500 bambini, ho potuto notare che, senza questo screening odontoiatrico, molti non avrebbero saputo di avere una malocclusione. Il disallineamento dei denti presenti sulle arcate superiori ed inferiori è un problema subdolo, poiché non crea dolore nell’immediato, ma può comportare difficoltà importanti che coinvolgono anche testa, collo e schiena. Oltre a essere odontoiatra, mi occupo anche di chirurgia maxillo-facciale, per questo conosco bene il problema e i metodi preventivi per la sua risoluzione: il momento per valutare e correggere le malocclusioni è proprio dagli 8 anni, cioè quando iniziano a comparire i primi denti permanenti. Molti dei miei piccoli pazienti erano dei casi “borderline” che, senza una diagnosi in età pediatrica, sarebbero andati incontro a un sicuro intervento a 18 - 20 anni.

Domanda: quali vantaggi comporta la diagnosi precoce di malocclusione?

Prof. Taglia: se la malocclusione viene diagnosticata al più presto, le possibilità d'intervenire con successo e in modo poco invasivo per ripristinare la funzionalità della bocca saranno di conseguenza più alte. Nei bambini intervenire è molto più semplice, poiché le ossa non sono ancora completamente sviluppate. Grazie a un trattamento ortodontico, quindi, si può orientare in modo corretto la crescita dell’osso mascellare, della mandibola e dei denti. Se effettuato in età adulta, invece, l’intervento diventa molto più complicato, con il rischio che il paziente vada incontro a problemi di fonazione e masticazione, oppure a scompensi nella postura principale che possono poi causare mal di schiena, tensioni muscolari e dolori articolari.

Domanda: come si interviene?

Prof. Taglia: il trattamento più adeguato dipende dall’entità della malocclusione. In genere si interviene con l’applicazione di un apparecchio ortodontico di tipo fisso o mobile. Grazie a questo intervento, con il tempo i rapporti tra le arcate vengono modificati, fino alla completa scomparsa di malocclusione.

Nei pazienti in fase di crescita il trattamento ortodontico non solo può spostare i denti, come avviene ad esempio negli adulti, ma può modificare lo sviluppo delle ossa a suo favore.

Effettuare una buona terapia sui bambini, dunque, ha diversi vantaggi:

ridurre (o addirittura eliminare) la necessità di un successivo trattamento ortodontico

creare lo spazio per l’eruzione di tutti i denti permanenti, in modo da ridurre al minimo l’esigenza di estrazioni o interventi chirurgici per il recupero dei denti in ritenzione/inclusione ossea

migliorare l’estetica del viso, condizionando la crescita delle ossa secondo la direzione più appropriata

Domanda: cosa succede, invece, se non viene applicata una corretta terapia ortodontica?

Dottor Taglia: una cattiva terapia ortodontica nei bambini non solo può provocare stress al piccolo paziente, ma obbliga a svolgere un trattamento ortodontico molto più complesso da adolescenti o da adulti, che nella maggior parte dei casi implica anche una o più estrazioni dentarie. La posizione delle basi ossee mascellari e mandibolari potrebbe anche influenzare l’estetica del viso, rendendo necessaria la chirurgia mascellare. È facile comprendere come una terapia di qualità su un paziente in crescita può invece risolvere immediatamente il problema, evitando futuri trattamenti molto più complessi e onerosi.

Domanda: a quanti anni è necessario l’apparecchio ortodontico?

Dottor Taglia: il momento più indicato per mettere l’apparecchio ai denti è tra gli 8 e gli 11 anni, se l’assetto dei denti permanenti non si corregge da solo. Un intervento troppo prematuro porterebbe a intervenire in una fase in cui gli incisivi centrali e laterali dei bambini sono ancora nel pieno della loro eruzione. Il periodo indicato, invece, è relativamente stabile: i molari da latte convivono in modo più o meno tranquillo con gli incisivi permanenti, in seguito tutti i denti vengono sostituiti completando la dentizione permanente. In ogni caso, prima di stabilire come e quando intervenire, è necessario sottoporre il giovane paziente alla una visita odontoiatrica, per una valutazione specialistica personalizzata.

