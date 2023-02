Trasporto e logistica a temperatura controllata, spiegati bene

L’agroalimentare è un settore chiave per l’economia italiana, reduce da ottimi risultati nel post-pandemia. Secondo gli ultimi dati del Crea, l’Ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), il 2021 è stato un anno record per gli scambi agroalimentari.

In particolare, l’export ha superato i 50 miliardi di euro, con un aumento dell’11,3% rispetto al 2020, mentre l’import si è attestato sui 48 miliardi di euro, con un incremento del 13,6% rispetto all’anno precedente.

Sempre secondo il Crea, tra i principali mercati di destinazione dei prodotti agroalimentari italiani ci sono i paesi dell’UE e il Nord America, ma nel 2021 la crescita è stata a doppia cifra in quasi tutte le aree geografiche.

Anche dalle rilevazioni dell’Ismea, l’Istituto pubblico di servizi per il mercato agricolo alimentare del Mipaaf, si conferma la tendenza positiva dell’agroalimentare italiano, con un aumento del 18% dell’export nei primi sette mesi del 2022, nonostante gli incrementi dei costi di produzione che nel primo trimestre dell’anno hanno toccato il +18,4%.

In questo contesto dinamico il rispetto della catena del freddo svolge un ruolo di primaria importanza per garantire la massima qualità e sicurezza dei prodotti ai consumatori, con ricadute anche sulla produttività e la competitività dei produttori. Tuttavia, gestire la logistica del freddo è estremamente complesso, in quanto servono competenze specifiche, esperienza e un’infrastruttura logistica adeguata. Per questo motivo, molte PMI e aziende agroalimentari scelgono sempre più spesso l’outsourcing logistico, esternalizzando una parte o tutti i processi legati alla supply chain agroalimentare.



Che cos’è la logistica del freddo e come funziona

La logistica del freddo consiste in tutti quei processi indispensabili per fa sì che i prodotti deperibili arrivino in perfette condizioni dal produttore al consumatore. Questo processo interessa quindi gli alimenti surgelati, freschi e termosensibili, ossia qualsiasi prodotto agroalimentare debba essere conservato a determinate condizioni di temperatura.

I range sono molto differenti tra le varie tipologie di prodotti, infatti vanno da -18/-25°C per i surgelati a 15/18°C per i termosensibili, intervalli specifici di temperatura che devono essere mantenuti durante tutte le fasi del processo logistico.

La logistica del freddo prevede una serie di fasi, a partire dal trasporto dei prodotti alimentari dallo stabilimento produttivo al magazzino: un’operazione che deve essere realizzata attraverso appositi mezzi refrigerati dotati di strumenti di monitoraggio della temperatura.

A questo punto entra il gioco il processo di stoccaggio, il quale deve avvenire all’interno di magazzini dotati di celle frigorifere e dispositivi di controllo della temperatura. In questa fase bisogna gestire la logistica del magazzino in modo da riuscire a soddisfare tanto le esigenze dei produttori quanto quelle di distributori e venditori all’ingrosso e al dettaglio.

Infine, bisogna preparare gli ordini e trasportarli nei punti vendita, dai supermercati, discount e ipermercati della grande distribuzione organizzata fino ai negozi di prossimità. Anche in questa fase bisogna garantire sempre il rispetto della catena del freddo, con la necessità di una flotta di mezzi in grado di soddisfare le diverse esigenze del mercato agroalimentare.

D’altronde, mentre servono autocarri refrigerati di grandi dimensioni per la GDO, bisogna usare mezzi idonei per distribuire i prodotti alimentari ai piccoli e medi negozi, avvalendosi di veicoli refrigerati in grado di spostarsi agilmente all’interno del contesto urbano.



I vantaggi di una gestione in outsourcing della logistica del freddo

La logistica del freddo è senza dubbio un fattore determinante per il settore agroalimentare, un mercato che nelle economie avanzate come quella italiana è composto da molteplici canali di vendita e un’ampia varietà di produttori.

Una soluzione efficace è la logistica del freddo in outsourcing, ovvero l’esternalizzazione dei processi logistici individuando un’azienda esterna in grado di gestire questi processi in modo ottimale. In questo modo è possibile esternalizzare l’intera supply chain, oppure solo i servizi logistici che non si possono gestire internamente, come il trasporto dei prodotti deperibili oppure il magazzino in outsourcing.

Per comprendere nel dettaglio come funziona la logistica del freddo in Italia è possibile affidarsi a STEF, una solida azienda che da oltre 100 anni in Europa e da oltre 30 anni in Italia, si occupa della gestione della supply chain agroalimentare mettendo a disposizione i propri servizi di trasporto e logistica a temperatura controllata.

L’azienda punta a offrire soluzioni il più possibile flessibili, scalabili e personalizzabili a seconda del tipo di business del cliente. Grazie alla grande esperienza maturata nel settore, inoltre, STEF conosce profondamente il mercato ed è in grado di anticiparne le tendenze e gestire con efficienza le principali criticità, come per esempio i picchi stagionali in occasione delle festività.

Inoltre, dispone di professionisti altamente qualificati, in grado di assicurare un know-how essenziale per gestire i processi logistici nella catena del freddo. Non manca nemmeno un’infrastruttura all’avanguardia e capillare, composta da magazzini, mezzi e tecnologie indispensabili per garantire i massimi standard di efficienza e qualità della supply chain agroalimentare.

L’offerta di STEF è rivolta a tutte le aziende del mercato agroalimentare, dalle piccole e medie imprese del settore alle grandi aziende nazionali e multinazionali. STEF è in grado di fornire soluzioni di logistica agroalimentare ottimali per ogni realtà, per consentire alle imprese di usufruire di un management specializzato e un upgrade tecnologico continuo. In questo modo le aziende agroalimentari possono concentrarsi sulle attività del proprio core business, con la sicurezza di un partner affidabile e competente per la parte logistica.



Il valore aggiunto dell’esternalizzazione della logistica del freddo per le PMI agroalimentari

L’outsourcing della logistica del freddo offre importanti opportunità non solo alle grandi industrie, ma anche alle PMI agroalimentari. Queste realtà rappresentano la maggior parte delle imprese operative nel settore, ma a differenza delle grandi aziende non possiedono spesso le competenze e le strutture adatte per una gestione competitiva ed efficiente dei complessi processi logistici a temperatura controllata.

Per queste imprese, l’esternalizzazione è spesso un’opzione vincente, in quanto consente di soddisfare le necessità strutturali senza impatti diretti sugli investimenti. Ciò permette alle PMI agroalimentari di preservare le proprie risorse economiche, destinandole alla crescita dell’attività, approcciandosi comunque in modo competitivo sul mercato grazie al supporto di un operatore logistico competente e specializzato.

Si tratta di un approccio conveniente sia per operare sul mercato interno, sia per affrontare con maggiore resilienza i processi di internazionalizzazione, avvalendosi di servizi internazionali di logistica e trasporto a temperatura controllata capaci di rendere l’export più accessibile ed economicamente sostenibile.



Le nuove sfide della logistica alimentare con la catena del freddo

La logistica del freddo è un settore in continua evoluzione, alle prese con sfide e cambiamenti importanti soprattutto in termini di sostenibilità ambientale e digitalizzazione. Un aspetto cruciale riguarda la riduzione delle emissioni inquinanti delle flotte di mezzi refrigerati, puntando su veicoli più ecologici e in grado di rispondere all’elevata dinamicità del mercato agroalimentare.

Lo stesso vale per i magazzini, in cui è possibile diminuire l’alto fabbisogno energetico legato alle esigenze di refrigerazione attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici e investimenti mirati nell’efficienza energetica delle strutture.

Oggi la logistica agroalimentare a temperatura controllata offre anche soluzioni IT sempre più avanzate, come il tracking dei prodotti e l’integrazione dei flussi informatici.

Queste soluzioni consentono alle imprese che operano mediante outsourcing logistico di monitorare i prodotti, inoltre permettono di acquisire informazioni essenziali per ottimizzare i processi produttivi e anticipare tendenze e flussi di vendita.

L’outsourcing logistico consente a tutte le imprese agroalimentari, a prescindere dalla loro dimensione, di usufruire delle migliori tecnologie e soluzioni disponibili nell’ambito della logistica e del trasporto a temperatura controllata.

Esternalizzare, infatti, permette di affidare queste attività ad aziende come STEF, essere sempre competitivi sul mercato e affrontare con maggiore serenità anche processi complessi come l’internazionalizzazione.