Torna per le strade di Viterbo la Macchina di Santa Rosa

Dopo tre anni, il 3 settembre torna come da tradizione per le strade di Viterbo la Macchina di Santa Rosa. C’è grande attesa e una forte carica di entusiasmo da parte di tutti gli abitanti per la festa patronale di Santa Rosa, protettrice della città laziale. È una delle più famose manifestazioni tradizionali in Italia che attira nella città di Viterbo migliaia di turisti e quest’anno avrà un sapore speciale dopo gli anni della pandemia.

La storia di Santa Rosa

La giovane Rosa nacque a Viterbo, il 9 luglio del 1233 e scelse da subito di abbracciare la vita monastica. Per gravi motivi di salute non poté entrare a far parte dell’ordine delle Clarisse e durante la sua malattia si racconta che le apparve la Madonna, che le disse di professare la sua fede nel Terzo Ordine Francescano. Rosa così fece e dopo essere guarita si registrarono numerosi miracoli che fece sia in vita che dopo la morte che avvenne il 6 marzo 1251.

La storia della Macchina di Santa Rosa a Viterbo

La storia dell’avvenimento della Macchina di Santa Rosa a Viterbo risale a diversi secoli fa. L’istituzione è datata 1258, nel medioevo, quando papa Alessandro IV volle ripetere la processione con cui era stata effettuata la traslazione della salma di Santa Rosa da Viterbo (nata nel 1233 e morta ad appena diciotto anni, nel 1251) dalla Chiesa di S. Maria in Poggio al Santuario a lei dedicato. La processione si svolse trasportando una statua della Santa illuminata su un baldacchino; nel tempo la struttura assunse dimensioni sempre più colossali e l’evento è divenuto la festa viterbese per antonomasia dedicata alla patrona Santa Rosa che ogni 3 settembre ormai, come da tradizione, viene rievocata la sua memoria attraverso una manifestazione unica al mondo, esaltante e indescrivibile per la sua bellezza.

Merita ricordare che la Macchina di Santa Rosa è patrimonio immateriale dell’Unesco con ufficializzazione avvenuta durante l’ottava sessione del comitato intergovernativo che si svolto a Baku, in Azerbaigian.

Come si svolge la manifestazione

La sera del 3 settembre di ogni anno, nelle vie del centro storico di Viterbo, la Macchina di Santa Rosa, un campanile illuminato da fiaccole e luci elettriche, alto circa 30 metri per 50 quintali, viene portato a spalla in processione da un centinaio di uomini, detti "Facchini di Santa Rosa" lungo un difficile percorso di oltre un chilometro. L’evento è di grande effetto, poiché rappresenta una scenografica prova di forza dei religiosi abitanti della città.

Come da tradizione, l’evento inizia dalle prime luci del mattino. Dopo il pranzo, vestiti nella tradizionale divisa bianca con fascia rossa alla vita, i valorosi facchini, prima si recano in Comune dove ricevono i saluti delle autorità, poi si recano in visita nelle sette chiese del centro e infine in ritiro al convento dei Cappuccini. Qui il capo facchino impartisce loro le ultime indicazioni sul trasporto. Verso le ore 20, i facchini, preceduti da una banda musicale che intonano il loro inno, partendo dal suggestivo Santuario di Santa Rosa percorrono a ritroso il tragitto della Macchina. Elogiati dalla folla, raggiungono la chiesa di San Sisto, presso Porta Romana. Qui il vescovo impartisce loro la benedizione e alle 21 comincia il tradizionale spostamento.

Durante il trasporto del monumento, vengono effettuate cinque fermate prima di arrivare al tratto finale davanti alla chiesa di Santa Rosa. L’opera viene poi lasciata esposta ai visitatori per poterla ammirare per qualche giorno.

La curiosità

A due settimane dal grande evento e i valorosi facchini hanno svelato la nuova formazione che diventerà protagonista la notte del 3 settembre. Tra riconferme e new entry sotto la guida del capofacchino Sandro Rossi; nove nuovi facchini per la precisione, andranno a comporre insieme ai compagni 63 ciuffi, 12 stanghette tra anteriori e posteriori, 38 spallette tra fisse e aggiuntive, 20 leve, 24 corde e 8 cavalletti: Gianluca Cinelli, Andrea Cesari, Mirko Pastori, Matteo Spanetta, Matteo Tamantini, Simone Meloni, Antonio Sabatino, Lorenzo Pranzetti e Mattia Cecchetti. Tutto è pronto per il trasporto di Gloria, la creatura di Raffaele Ascenzi.

La novità per l’evento del 2022

Per questa edizione, ci sarà una novità sul percorso. In occasione del Giubileo della Misericordia, infatti, la processione percorrerà un tratto in più rispetto al tracciato tradizionale.

La Macchina passerà anche in via Marconi con una sosta tecnica davanti alla chiesa di Sant’Egidio ed una girata in più a piazza del Plebiscito per ricordare a tutti gli amici dei facchini che li hanno sempre sostenuti; lo stesso trasporto sarà dedicato alle vittime del Covid. Agli audaci facchini, come sempre nel tradizionale vestito bianco con cinta rossa, sarà richiesto un maggiore impegno.