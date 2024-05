Tomasini Francia: due secoli di eccellenza nell’arte orafa

La storia della Tomasini Francia è un viaggio che attraversa due secoli, caratterizzato da passione, dedizione e un ineguagliabile impegno verso l'arte orafa. Dal 1815 ad oggi, questa prestigiosa azienda ha mantenuto intatta la sua tradizione, aggiornando al contempo le sue tecniche per rimanere al passo con i tempi. La Tomasini Francia rappresenta una fusione perfetta tra l’artigianato tradizionale e lo sviluppo delle nuove tecnologie, offrendo ai propri clienti prodotti di alta qualità e un servizio ineccepibile.

Fondata a Spoleto, l'azienda ha saputo crescere e affermarsi in tutto il centro Italia, con punti vendita a Foligne, Terni ed una presenza prestigiosa al Ponte Vecchio di Firenze. Quest'ultima location, sin dal 1594, per volere di Ferdinando I de’ Medici, è riservata esclusivamente alla vendita di preziosi, rendendo la Tomasini Francia parte di una tradizione storica e di un ambiente unico al mondo.

Un marchio di qualità

Il nome Tomasini Francia è sinonimo di qualità, professionalità e passione. Questi valori hanno permesso all’azienda di diventare un rivenditore ufficiale dei migliori marchi di lusso, come Rolex, Tudor, Breguet, Omega, Blancpain, Chopard e Damiani. Il punto di forza dell'azienda risiede nella sua gestione familiare, che ha saputo mantenere viva la tradizione iniziata oltre duecento anni fa. Dal primo negozio a Spoleto, situato in via del Borgo 22, l’azienda ha espanso le sue attività con l’apertura di nuovi punti vendita a Foligno nel 1993 a Terni nel 2002 e a Firenze nel 2019.

I punti vendita di Terni

A Terni, la Tomasini Francia dispone di due negozi: uno situato al civico 83 di corso Tacito, angolo Elia Passavanti, e l'altro al civico 120 dello stesso corso. Il primo è una boutique di lusso che offre i più prestigiosi marchi di orologeria e gioielleria, mentre il secondo è dedicato a un pubblico fashion, con una selezione di marchi leader di mercato come Pandora, Swatch e Tissot. In entrambi i punti vendita, i clienti possono trovare una vasta gamma di preziosi, molti dei quali disegnati e prodotti nei laboratori Tomasini Francia.

I laboratori artigiani, da sempre cuore pulsante dell’azienda sono rappresentati dai suoi laboratori di oreficeria e orologeria, dove artigiani altamente qualificati effettuano ogni tipo di lavorazione e riparazione. Il laboratorio orafo, con i suoi due secoli di storia, è una vera e propria miniera di arte e passione. Qui vengono realizzati gioielli unici, pensati e creati su misura per i clienti, utilizzando sia tecniche tradizionali che moderne tecnologie, come la saldatrici laser e macchine a controllo numerico. Questo mix di tradizione e innovazione permette alla Tomasini Francia di offrire prodotti di altissima qualità, mantenendo al contempo viva l'arte orafa tradizionale.

Il laboratorio di orologeria

Allo stesso modo, il laboratorio di orologeria è un’eccellenza riconosciuta nel campo dell’assistenza post-vendita. Nato a metà del ‘900, questo laboratorio è accreditato dai marchi svizzeri più prestigiosi, come Rolex, e offre un servizio di altissima qualità. Qui, artigiani specializzati utilizzano strumenti antichi e moderni per effettuare ogni tipo di riparazione e manutenzione, garantendo ai clienti un servizio impeccabile. La formazione continua dei tecnici e l'uso di macchinari all'avanguardia permettono di mantenere standard elevati, in linea con le aspettative dei marchi rappresentati.

Un percorso nel tempo

L’offerta della Tomasini Francia non si limita alla gioielleria e all’orologeria di lusso. Nei suoi punti vendita è possibile trovare anche una selezione di articoli da regalo e design, oltre a una vasta gamma di segnatempo di secondo polso. Entrare in un negozio Tomasini Francia significa immergersi in un’esperienza unica, dove la storia e l'innovazione si incontrano per offrire ai clienti il meglio di due mondi.

Un intenso viaggio

Dal Borgo di Spoleto alla clientela internazionale, la famiglia Tomasini Francia ha compiuto un lungo viaggio. Le radici dell'azienda affondano nella tradizione orafa spoletina, una città che dal Rinascimento in poi ha visto fiorire l'arte e la cultura. La dinastia Francia, i cui primi esponenti risalgono al 1711, ha dato vita a una bottega che offriva lavoro a argentieri, cesellatori e orafi. Nel 1923, il matrimonio tra Annunziata Francia e Icaro Tomasini ha sancito la nascita del binomio Tomasini-Francia, che continua a vivere ancora oggi.

La modernizzazione negli anni ‘90

Negli anni '90, sotto la guida degli eredi Icaro e Giuliana Tomasini, l’azienda ha saputo rinnovarsi e modernizzarsi, mantenendo al contempo intatti i valori tradizionali. La creazione dei nuovi punti vendita e l’implementazione dei laboratori di orologeria hanno permesso alla Tomasini Francia di ampliare la propria offerta e di rafforzare la propria posizione nel mercato del lusso.

Ed ora è il momento della nuova generazione, che prendendo parte alla gestione dell’azienda di famiglia ha dato un nuovo slancio sia dal punto di vista digitale, rendendo il sito Tomasini Francia un riferimento online per il settore, sia con l’espansione a Firenze.

Nel 2019, Tomasini Francia ha aperto infatti una nuova boutique al Ponte Vecchio di Firenze, una delle location più prestigiose e affascinanti al mondo. Questo passo rappresenta il culmine di duecento anni di storia, celebrando una tradizione che ha saputo evolversi senza mai perdere di vista le proprie radici. La presenza a Firenze conferma la Tomasini Francia come un punto di riferimento nel mondo della gioielleria e dell'orologeria di lusso, capace di offrire ai propri clienti un’esperienza unica e irripetibile.