Tariffa Puntuale in Umbria: le esperienze di Todi e Torgiano

Raccontata nel webinar promosso da Gesenu la sperimentazione del sistema di calcolo della tariffa rifiuti che premia gli utenti virtuosi



Si è svolto lo scorso 21 Aprile il webinar organizzato da Gesenu S.p.a. dedicato al racconto delle prime esperienze di applicazione in Umbria della cosiddetta “Tariffa Puntuale”. Capifila di questa sfida all’abbattimento dei costi legati ai rifiuti, iniziata nel 2020, sono stati i comuni di Todi e Torgiano, affiancati da Gesenu S.p.a, azienda impegnata nella pianificazione e nell’erogazione di servizi di igiene ambientale. Obiettivo del webinar è stato quello di esporre il funzionamento dell’applicazione del “tributo intelligente” e i benefici che ne hanno tratto le comunità interessate. Durante l’evento si è proceduto ad inquadrare in modo generale la materia con gli interventi di Giuseppe Rossi Direttore Auri, di Davide Donadio un esperto IFEL Fondazione Anci, Progetto LIFE – REthinkWASTE; del Dirigente del Comune di Perugia Stefano Baldoni, di Alessandra Spaccini Responsabile Contenzioso e Comuni Esterni Ufficio TARI Gesenu SpA, di Daniele Marconi Monitoring and Application Technologies (Gruppo Gesenu) e di Gaetano Drosi –Softline Srl. Quando parliamo di Tariffa Puntuale o tributo intelligente ci riferiamo ad un sistema di calcolo della tariffa rifiuti (la ben nota TA.RI) legato alla reale produzione di rifiuti e a quanto essi vengano differenziati anziché, come invece accade nella pratica abituale, al metodo presuntivo e al criterio dei metri quadrati dell'immobile. Con questo sistema intelligente - appunto - l’utente paga per quanto rifiuto indifferenziato produce: meno rifiuti indifferenziati, meno spesa. Una TA.RI a misura che premia i comportamenti più virtuosi. Il metodo di rilevamento della quantità di rifiuti prodotti attraverso cui si calcola la tariffa si basa sulla misurazione dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati – residuo secco – che sono contati attraverso un sistema di lettura elettronico. Todi e Torgiano, pionieri umbri di questa sperimentazione e attuando i principi europei che regolano la materia, hanno scelto di adottare un tributo puntuale, composto da una quota fissa più una quota variabile. Se prima della TA.RI a misura, il servizio veniva svolto da Gesenu S.p.a. e la tassa era gestito dagli uffici comunali, in maniera reciprocamente autonoma, con l’introduzione di questo metodo si è creato un imprescindibile legame tra le due aree. I risultati hanno evidenziato, a Todi, un più 1% di raccolta differenziata e una diminuzione dell’11,9% nella produzione del rifiuto secco residuo, mentre a Torgiano i dati parlano di un aumento dell’1,7% di raccolta differenziata e di una diminuzione del 13,4% nella produzione del rifiuto secco residuo.

"Come illustrato durante il webinar dal nostro Direttore, Ing. PERA – interviene la Dott.ssa Annalisa Maccarelli, responsabile Ufficio TA.RI Gesenu S.p.a - la tariffa puntuale è il tipo di prelievo sul quale dovranno convergere tutti i comuni, in quanto Arera, l'Autorità regolatoria del settore, lo sta indicando in tutti i suoi atti. Pertanto, ci auguriamo di poter esportare il modello Todi e Torgiano anche presso gli altri comuni da noi serviti per la raccolta dei rifiuti. La tariffa puntuale è un sistema che necessita di un gruppo di lavoro articolato e multidisciplinare, dove il Gestore non può che essere protagonista".

Gli interventi dei due Sindaci

«Il Comune di Torgiano negli anni ha sviluppato e fortemente creduto nella proficua collaborazione con il soggetto gestore, Gesenu, - così il sindaco del Comune di Torgiano Eridano Liberti – sinergia che ci ha permesso di cogliere le opportunità offerte da ciascuna delle innovazioni tecnologiche e_o operative che Gesenu ci ha proposto, a vantaggio dell’ambiente e della cittadinanza. L’Amministrazione, in tal senso, vuole ringraziare anche e soprattutto la cittadinanza per l’impegno dimostrato e per aver creduto in questo progetto che ha reso al Comune di Torgiano, ancora una volta, un primato ambientale: Primo in Umbria tra i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ad attuare il sistema di gestione della tariffazione rifiuti del futuro. Facciamo ciò che ci richiede l’Europa e soprattutto ci impone la coscienza per un approccio più green ed ecosostenibile».

«Il Comune di Todi ha una storia di sostenibilità alle spalle - il commento del sindaco del Comune di Todi Antonino Ruggiano - e siamo da sempre molto attenti a tutto ciò che riguarda l’ambiente. Il passaggio alla tariffa puntuale è stata l’evoluzione di un percorso che in questi anni ci ha visto coinvolti attivamente in una collaborazione importante con Gesenu, partner strategico e fondamentale. Avere un partner di questo tipo è fondamentale affinché le amministrazioni possano condurre azioni virtuose nel nome della sostenibilità. In questi anni, a Todi, abbiamo rivoluzionato il sistema della raccolta differenziata, con un occhio attento anche all’estetica della città: ultima ma non ultima delle azioni condotte, l’inaugurazione di due isole ecologiche informatizzate. Un percorso che non avremmo potuto affrontare senza la risposta partecipe della cittadinanza».

Ultimo aggiornamento: 10:20