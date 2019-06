Taffo Pet, un piano di web marketing strategico per una start up di successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2017 l’agenzia funebre Taffo ha deciso di aprire un nuovo business, forte della sua esperienza nel campo dei servizi funebri: Taffo Pet , una start up innovativa dedicata alla cremazione di animali domestici, un’azienda specializzata nell’assistenza e nel supporto ai proprietari di animali nel momento del bisogno. Per costruire l’identità dell’azienda e per strutturare un piano di marketing online coerente e in linea con gli obiettivi da raggiungere, si è affidata a NDV Comunicazione - web agency Roma già partner dell’agenzia funebre Taffo per la comunicazione online.Le attività intraprese da NDV comunicazione per il lancio di Taffo Pet, eccellente esempio di una strategia di marketing digitale per start up, hanno compreso una serie di attività miranti a creare l’identità digitale di Taffo Pet, presentare la start up sul mercato, coinvolgere il target di riferimento con servizi utili, informare un target generico di possessori di animali domestici prima dello spiacevole evento della morte. La strategia, costruita a 360° sui bisogni dell’azienda, ha tenuto conto non solo degli aspetti tecnici e delle logiche di costruzione e sviluppo di canali e strumenti online, ma anche e soprattutto della sensibilità e dell’emotività del target di riferimento.Per quanto riguarda l’ideazione della strategia, NDV Comunicazione ha ideato un piano di marketing di lungo periodo, sviluppato attorno a dei canali preferenziali e a delle attività di promozione cardine. Per prima cosa, ci si è concentrati sullo sviluppo di un sito web responsive, progettato e costruito in base alle caratteristiche, alle necessità e al comportamento online del target di riferimento. In secondo luogo, è stato realizzato un video aziendale emozionale per presentare il servizio. Al fine di garantire agli utenti la migliore informazione è stato ideato, costruito e gestito un blog aziendale avente il duplice scopo di informare i proprietari di animali domestici e di favorire il posizionamento del sito web sui motori di ricerca per chiavi in target in organico. Parallelamente sono state attivate campagne di advertising su Google.Tutte queste attività nel loro complesso hanno portato Taffo Pet a diventare leader nel mercato delle cremazioni di animali domestici, con più di 800 cremazioni annue ed un fatturato annuo di circa 300mila euro, in costante crescita.Il successo di Taffo Pet è il risultato di una collaborazione virtuosa tra l’azienda e la web agency romana scelta come partner per le attività di comunicazione online, a dimostrazione del fatto che anche un mercato competitivo - che vede la presenza di player di lunga data - è aggredibile in maniera vincente e redditizia anche da parte di una start up. Il segreto è quello di affidarsi a partner competenti nel settore del Digital Marketing per creare una strategia vincente di medio lungo-periodo, basata su tre elementi cardine. conoscenza del settore di riferimento, obiettivi chiari e strategie misurabili e monitorabili costantemente.