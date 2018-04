Sweetguest, la startup che gestisce gli affitti brevi su Airbnb

Continua a crescere la startup che ha rivoluzionato il modo di affittare casa per brevi periodi su Airbnb con tre sedi in Italia e oltre 500 case Sweetguest , la startup che ha rivoluzionato il modo di affittare casa per brevi periodi su Airbnb, continua il proprio percorso di crescita incrementando le prenotazioni degli immobili gestiti e i rendimenti per i proprietari. Sweetguest , infatti, solleva i proprietari da ogni impegno e pensiero, grazie a un team locale che si occupa di ogni fase dell’affitto, dalla creazione e gestione del profilo su Airbnb, all’accoglienza degli ospiti, alle pulizie, alla manutenzione, al servizio di lavanderia, fino alla gestione delle pratiche burocratiche.Un modello di business che risponde alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, caratterizzato dalla presenza di proprietari che desiderano affittare casa per brevi periodi, in totale flessibilità, ma senza rinunciare alla sicurezza e alla redditività. L’offerta di Sweetguest rispecchia queste esigenze, con un servizio completo che libera i proprietari da qualsiasi pensiero.“Chi decide di affittare la propria casa per brevi periodi è alla ricerca di sicurezza e flessibilità”. “In Sweetguest continuiamo a investire nella qualità dei servizi che offriamo sia ai proprietari di casa, sia ai viaggiatori. Siamo nati con l’obiettivo di dare una soluzione alle esigenze del mercato, massimizzando il valore generato tramite una gestione degli affitti flessibile e trasparente, nel rispetto delle regole, delle comunità e delle città in cui operiamo.”I risultati sono tangibili: un tasso di occupazione medio superiore all’85% e un aumento sino al 100% dei ricavi rispetto agli affitti tradizionali. I costi per i proprietari sono invece molto contenuti, solo una commissione sulle notti effettivamente vendute.Nata a Milano nel marzo del 2016 su iniziativa di due giovani imprenditori, Rocco Lomazzi ed Edoardo Grattirola, Sweetguest offre tecnologie, servizi innovativi e consulenza a 360 gradi. Il servizio è semplice: Sweetguest affitta tramite Airbnb e per conto dei proprietari gestisce profilo, contenuti e relazione con gli ospiti, sfruttando nel contempo la propria tecnologia per ottimizzare il posizionamento e la redditività degli annunci, tramite il “Booking Booster”, il software proprietario di Sweetguest per la gestione ottimizzata dei profili Airbnb.Dopo due anni di attività, Sweetguest può vantare tre sedi, a Milano, a Firenze e a Roma, oltre 500 immobili gestiti, oltre 44.000 ospiti accolti tra Milano, Firenze, Roma, Torino, Venezia, il Salento e la Liguria, e un team di oltre 30 dipendenti e 50 collaboratori. Una crescita concreta e costante, che si riflette anche nell’evoluzione e nell’ampliamento dei servizi offerti, come quelli relativi alla consulenza e gestione delle tematiche amministrative e burocratiche.Un impegno che è valso alla giovane startup un finanziamento da 1 milione di euro nel primo anno di attività e una partnership con Airbnb.