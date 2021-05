Superbonus 110% per le ristrutturazioni: l’impegno di E.M.G.A.T per il rilancio dell'edilizia

Proroga dei termini e semplificazione dell'iter ampliano le opportunità offerte dall'incentivo

Vedere oltre le criticità, trasformarle in sfide e opportunità per generare nuova ricchezza, nuovi prodotti e nuovo valore. Questo è l'approccio di Mario Ciaccia, presidente di E.M.G.A.T Italy S.p.a., azienda dalla solida esperienza nel settore edile e dell'advisory immobiliare. L'imprenditore ha evidenziato un parallelo fra il vaccino anti-covid e il Superbonus 110% destinato alle ristrutturazioni: in ambiti indubbiamente molto diversi (quello della salute e quello dell'economia) due strumenti essenziali per ripartire.

Il Superbonus 110%: gli obiettivi

L'agevolazione fiscale, introdotta dal D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34” poi convertito con modifiche nella legge 77/2020, permette ai contribuenti di effettuare interventi di ristrutturazione a costo zero: un'opportunità senza precedenti. Come sottolineato dell’Ing. Armando Zambrano, Presidente del C.N.I, sul sito dell’associazione: “La ratio di tali incentivi è quella di innescare un esteso processo di rigenerazione urbana e di miglioramento del patrimonio edilizio esistente, in gran parte vetusto e non adatto, così come quella di garantire gli obiettivi di risparmio energetico e di tutela dell’ambiente che l’Italia e l’Europa intendono perseguire”. Un misura dalle grandi potenzialità anche dal punto di vista di Mario Ciaccia che vede il Superbonus 110% come occasione concreta per ridare vita alle aziende dell'edilizia e a tutta la filiera ad esse collegata. “Attraverso questa nuova possibilità si potrebbero risanare moltissime attività commerciali in difficoltà – afferma Ciaccia - Rappresenterebbe una rinascita per l'economia delle società estendere il Superbonus anche alle attività che hanno maggiormente subito perdite con il Covid-19. Rendere un locale esteticamente più gradevole e più sicuro dal punto di vista strutturale può offrire un input importante e innescare un circolo virtuoso capace di far ripartire l’economia”.

Visione e progetti

In linea con l’impegno e la serietà che hanno sempre contraddistinto l’operato di Ciaccia, l’imprenditore si è schierato in prima persona per promuovere una cultura della ripresa del paese nel post-pandemia che passa anche dal rilancio dell’edilizia e dell’efficientamento energetico degli immobili. La sua società, E.M.G.A.T Italy Spa, si è fatta promotrice di vari progetti di edilizia sostenibile lavorando a 360° per fare da ponte tra banche, general contractor e aziende del settore (Gruppo Gabetti e Gruppo Rina Prime), favorendo così investimenti da centinaia di milioni di euro.

E.M.G.A.T.è consapevole della boccata di ossigeno che il Superbonus 110%, il Bonus facciata 90%, l’Ecobonus 65% e il Sisma bonus 85% possono offrire all'intera filiera dell’edilizia ma anche delle interessanti opportunità che questi incentivi rappresentano per tutti coloro che vogliano rinnovare e ristrutturare i propri immobili. A loro l'azienda romana offre una consulenza sull'ecobonus e il supporto progettuale e tecnico necessari per beneficiare delle agevolazioni.

Altre agevolazioni: l'auspicio di una proroga

Il presidente di E.M.G.A.T. Italy Spa Mario Ciaccia ha espresso la sua preoccupazione anche per la possibilità imminente che altre agevolazioni possano essere bloccate. Si tratta del Bonus facciata 90%, l’Ecobonus 65% e il Sisma bonus 85% a cui va l’indubbio merito di aver saputo muovere investimenti da parte di privati, condomini e società. “Queste misure scadranno esattamente il 31 dicembre 2021. Lo stop a queste agevolazioni può mettere seriamente a rischio la ripresa finora avviata e annullare i piccoli passi avanti che sono stati fatti – afferma Ciaccia-. C’è da auspicare che si decida per un prolungamento immediato anche di queste agevolazioni che riguardano molti cantieri e strutture pesantemente colpite dalla crisi causata dal Covid”.

