ST. THOMAS’S INTERNATIONAL SCHOOL GARANTITA LA DIDATTICA IN PRESENZA NEL RISPETTO DI TUTTI I PROTOCOLLI COVID

Ultimo aggiornamento: 12:04

La St. Thomas’s è una delle poche realtà della provincia che ha riaperto le porte ai suoi studenti da più di due settimane, dopo un attento e minuzioso lavoro di adeguamento degli spazi e di formazione degli operatori.La didattica prosegue nella massima serenità e sicurezza di genitori, bambini e ragazzi, che hanno accolto con gioia l’avvenuta ripresa nel rispetto delle tempistiche degli altri anni scolastici.La St. Thomas’s come ogni anno si rinnova pur mantenendo la sua identità e il suo obiettivo, che vuole lo studente protagonista e consapevole della realtà internazionale in cui si trova a vivere e nella quale dovrà operare negli anni a venire. Questo non solo per l’apprendimento della lingua inglese, ma anche per lo sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi e di quelle critiche. Questa metodologia potrà godere quest’anno anche del contributo del, in possesso di una consolidata esperienza in prestigiose scuole internazionali in Italia e nel mondo.In particolare questa forma di didattica trova la sua massima applicazione in Middle School, che, a partire da quest’anno, è strutturata a classi aperte e permette pertanto non solo un incremento delle ore di inglese, ma anche l’approccio alle discipline in una visione più ampia e consapevole.La St. Thomas’s anche quest’anno è in grado di garantire a partire da Ottobre attività pomeridiane aperte pure ai non frequentanti le lezioni scolastiche.ST. THOMAS’S INTERNATIONAL SCHOOL - Scuola internazionale riconosciuta dal MIUR come scuola straniera in lingua inglese, gemellata con Ambrit International School ( www.ambrit-rome.com