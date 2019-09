Speciale salute

Il Dott. Paolo Sbano si è laureato in Medicina e Chirurgia con voto di 110/110 e lode e si è specializzato in Dermatologia e Venereologia con voti di 70/70 e lode presso l'Università degli Studi di Siena.

Ha superato l’esame di abilitazione professionale nella I sessione del 2001 ed è regolarmente iscritto all’Albo dei Medici e Chirurghi dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Siena.

Ha conseguito il Master Universitario di II livello in Dermochirurgia ed il Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Cosmetiche presso l’Università degli Studi di Siena negli anni successivi.

Attualmente svolge attività professionale presso la U.O.C. di Dermatologia del Policlinico Universitario "Santa Maria alle Scotte" di Siena e presso l’U.O.S.D. dell’Ospedale “Bel Colle” di Viterbo.

E’ responsabile in qualità di Tutor Universitario del Master di II livello in Dermochirurgia dell’Università degli Studi di Siena dal 2007.

E’ membro effettivo della Società Italiana di Dermatologia Chirurgica ed Oncologica (SIDCO) e della Associazione Italiana di Diagnostica Non Invasiva in Dermatologia (AIDNID) dall’anno 2002.

Ultimo aggiornamento: 18:10

