Sostenibilità e innovazione tecnologica: perché sono sempre più importanti per le aziende?

Il tempo passa, il mondo cambia e bisogna adattarsi alle nuove esigenze. Una di queste è la sostenibilità ambientale, fondamentale per evitare che il pianeta vada definitivamente al collasso. Ecco perché per le aziende è sempre più importante intraprendere un processo di trasformazione nell’ambito della sostenibilità e diventare sempre più green. Questo aspetto è estremamente rilevante anche per un altro motivo: i consumatori sono sempre più esigenti per quanto riguarda il tema della salvaguardia ambientale e fanno le loro scelte su beni e servizi spinti da questo sentimento ambientalista. Dunque, è necessario che le aziende puntino di più sulla sostenibilità e facciano di questo tema il fulcro delle loro politiche.

Aziende, l’obiettivo è essere green

Come abbiamo detto, le nuove esigenze dei consumatori e la realtà ambientale, il cui problema principale è rappresentato dal cambiamento climatico, stanno obbligando le aziende a rivedere i propri piani. Strategie che devono essere aderenti anche alla via segnata dall’Agenda 2030, che tra i punti più importanti include proprio la salvaguardia ambientale. Ad ogni modo, per un’azienda, essere “green” è anche un vantaggio oltre che un dovere. Le aziende di quasi tutti i settori, infatti, possono contare su diversi incentivi statali che consentono di rinnovare fabbricati e macchinari, aumentando, di conseguenza, la capacità produttiva e la redditività. Secondo i calcoli della Commissione Europea, questa sarebbe stata di circa il 10% in più rispetto alla media per le aziende che hanno già intrapreso un percorso nella direzione della sostenibilità.

Aziende green: alcuni esempi virtuosi

A muovere i primi passi sulla strada della sostenibilità sono stati alcuni colossi dell’industria mondiale, uno fra tutti Amazon. L’obiettivo dell’azienda è quello di ridurre a zero le emissioni di anidride carbonica entro il 2040, in anticipo rispetto alla tabella di marcia indicata dagli accordi di Parigi. Stesso target che si sono proposti altri marchi come Heineken, Visa e P&G, che insieme ad Amazon e Fila Solution hanno creato il Climate Pledge ormai 4 anni fa. Sulla stessa linea troviamo KitKat, la fabbrica di cioccolato forse più famosa al mondo, che sta facendo di tutto per diventare carbon neutral già a partire dal 2025, abbattendo del 50% le emissioni di C02. Rimanendo nel campo del food&beverage, anche Pepsi ha dato il via al programma “Agricoltura Positiva”, con l’obiettivo di diffondere tecniche agricole rigenerative su una superficie di circa 7 milioni di acri: praticamente tutta quella utilizzata per coltivare le materie prime necessarie alle produzioni del marchio. Parlando di Italia, è ACEA a farsi portabandiera di un programma molto importante, fatto di economia circolare dei rifiuti, trasformati in compost di qualità, e di produzione di energia tramite la termovalorizzazione, che sfrutta la combustione dei rifiuti per creare energia elettrica. Basti pensare che finora sono stati 31 i GWh di energia prodotta da biogas. Tutto questo consente ad ACEA di abbassare i costi di produzione e stoccaggio dell’energia e, quindi, di essere un fornitore di luce e gas tra i più economici, oltre che uno tra i più sostenibili nel mercato attuale.

Strategie da adottare per rendere un’azienda sostenibile

Se un’azienda decide di investire sulla sostenibilità, dovrà necessariamente apportare alcune modifiche. La prima riguarda la riduzione degli sprechi energetici e la scelta dell’utilizzo di energie rinnovabili, a cui segue l’adozione di soluzioni circolari, vale a dire l’impiego di modelli di consumo virtuosi che favoriscano il recupero e il riciclo dei prodotti aziendali. Anche l’integrazione della mobilità sostenibile rientra tra le strategie da adottare per trasformare un’azienda e renderla più green. Favorire l’utilizzo di soluzioni alternative per gli spostamenti dei dipendenti, come la mobilità elettrica e la mobilità integrata, è infatti un punto fondamentale da inserire nella lista degli obiettivi aziendali per ridurre le emissioni di CO2 e contribuire alla lotta al cambiamento climatico. Per terminare, non possiamo non citare il consumo responsabile delle risorse naturali. Se si investe nella sostenibilità e se si riescono a rendere più efficienti i processi aziendali, migliorerà l’utilizzo delle risorse naturali e si minimizzerà l’impatto presente e futuro che l’azienda in questione ha sull’ambiente. In questo caso non stiamo parlando solamente delle emissioni di gas a effetto serra, ma anche dell’utilizzo del suolo tramite la cementificazione, dello smaltimento delle acque reflue e dell’efficientamento energetico degli uffici e delle sedi di produzione.

In questo modo l’azienda diventerà al più presto green, e rivestirà un ruolo importante nella salvaguardia del pianeta. - L’articolo è stato scritto in collaborazione con Martina Petrilli.