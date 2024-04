SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO: ALGECO E ANMIL ANCORA INSIEME PER MANTENERE SEMPRE ALTA L’ATTENZIONE

ALGECO E LA SICUREZZA. SEMPRE AL PRIMO POSTO

Ogni anno il 28 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'importanza di garantire condizioni di lavoro sicure e salutari per tutti i lavoratori. È fondamentale promuovere una cultura della prevenzione e dell'assistenza per creare ambienti di lavoro più sicuri e salutari per tutti. Per questo motivo, Algeco Italia, azienda leader nel settore delle soluzioni modulari, ha organizzato, in occasione di tale giornata, un evento in collaborazione con ANMIL, l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, per celebrare la Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro e per mantenere sempre un faro acceso su questa importante tematica.

L'iniziativa promossa da Algeco Italia punta a sensibilizzare i propri lavoratori sull'importanza di garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare per tutti i dipendenti.

I saluti di benvenuto del CEO&MD di Algeco Italia, Vito Amati, hanno aperto la diretta. Successivamente Marinella de Maffutiis (Capo Area Attività Istituzionali, Comunicazione e Relazioni esterne ANMIL), Luce Tommasi (già giornalista RAI) e Alberto Verzulli (Presidente ANMIL Regione Lazio) hanno approfondito tematiche importanti in ottica sicurezza e salute sul lavoro. La presentazione dei progetti “I segni del mestiere” e del docufilm “InSicurezza” dell’autore Stefano D’Andrea e del regista Paolo Cirelli hanno sottolineato che anche l’arte può supportare questa giusta causa. Con le testimonianze di Ester Intini Gabriele Salvitti e Giuseppe D’Aprile (Project Manager Algeco Italia) ci siamo addentrati in alcuni casi specifici che attirato l’attenzione di tutti i partecipanti all’evento toccando anima e mente. Infine c’è stato spazio per proclamare i piccoli vincitori del concorso “Il mio Supereroe Sicurezza”. Contest al quale hanno partecipato i figli dei dipendenti Algeco Italia realizzando disegni a dir poco fantastici.

Parlarne, parlarne e ancora parlarne. Un trend che ormai Algeco Italia segue da qualche anno, obiettivo ambizioso ma fondamentale, considerando che ogni anno migliaia di lavoratori subiscono incidenti sul lavoro o malattie professionali che potrebbero essere evitati con le giuste misure di prevenzione e protezione.

Ogni incidente sul lavoro è un tragico evento che potrebbe essere evitato con la giusta prevenzione e protezione, ecco perché è fondamentale parlare di queste tematiche e sensibilizzare l'opinione di tutti sull’importanza di creare un ambiente di lavoro sicuro e salutare.

NON C’È SPAZIO? STRUTTURE MODULARI PRONTE PER OGNI ESIGENZA

Algeco Italia, con la sua lunga esperienza nel settore, si impegna a fornire soluzioni innovative e sicure per garantire un ambiente di lavoro adeguato e confortevole per tutti i dipendenti. Grazie alle strutture modulari offerte, chiunque può creare spazi di lavoro efficienti e sicuri, rispettando le normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Le strutture modulari offerte da Algeco Italia sono progettate per essere flessibili e adattabili, garantendo la massima funzionalità e comfort. Grazie alla loro versatilità, le soluzioni proposte si adattano a qualsiasi contesto, dalle situazioni di emergenza alle esigenze temporanee o permanenti di varie industrie. Le soluzioni innovative dell’azienda leader nel suo settore vanno incontro alle richieste sempre più complesse del mercato, offrendo una gamma completa di servizi che includono progettazione, installazione, manutenzione e rimozione delle strutture. Inoltre, l'azienda si impegna per garantire la sicurezza e il rispetto dell'ambiente, utilizzando materiali di alta qualità e processi di produzione sostenibili.

Grazie alla sua conoscenza del settore delle strutture modulari e alla sua vasta gamma di prodotti e servizi, Algeco è diventata il partner ideale per chiunque abbia bisogno di soluzioni modulari personalizzate e di alta qualità. Che si tratti di ampliare una scuola, allestire un cantiere o organizzare un evento, Algeco è in grado di soddisfare ogni esigenza in modo efficiente ed efficace.

VERSO UN’ECONOMIA NET ZERO

Algeco Italia non guarda solo alla sicurezza e alla salute dei propri dipendenti e clienti, ha una vera e propria missione anche nei confronti dell’ambiente. Il piano ESG di Algeco Italia dimostra l'impegno di questa azienda nel ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Grazie a queste misure, Algeco Italia si pone come esempio di responsabilità aziendale e si distingue nel settore per le sue pratiche sostenibili.

Tra le misure previste dal piano ESG ci sono la riduzione delle emissioni di gas serra, l'implementazione di politiche di riciclo e gestione dei rifiuti, l'utilizzo di materiali eco-sostenibili e la promozione della mobilità sostenibile tra i dipendenti. Inoltre, Algeco Italia si impegna a sensibilizzare i propri fornitori e partner sull'importanza della sostenibilità ambientale e a coinvolgere attivamente la comunità locale in iniziative di tutela dell'ambiente.

Con il piano ESG, Algeco dimostra che è possibile conciliare la crescita economica con la tutela dell'ambiente e che le aziende possono svolgere un ruolo attivo nella promozione di pratiche sostenibili. Un esempio virtuoso che speriamo possa ispirare altre aziende a seguire le sue orme e adottare politiche simili per un futuro più verde e sostenibile per tutti.