Ultimo aggiornamento: 17:54

Sementi è una pizzeria che nasce dalla lunga tradizione di pizzaioli che fin dal 1936 rappresenta un punto di riferimento per chi ama la pizza. Da oltre ottanta anni,ha raggiunto fama e notorietà per la produzione di pizza e pizzette di qualità e per la competenza nella scelta e nella lavorazione di materie prime d’eccellenza.Per questi motivi, la pizza nella storica sede del negozio inè una garanzia. La scelta degli ingredienti, selezionati con l’obiettivo di, a partire dalle farine, che provengono dall’unico mulino in Italia che lava il grano in acqua per eliminare ogni impurità e macina lentamente i chicchi per preservarne non solo le proprietà, ma anche sapore e profumo, fanno della, un’eccellenza tra le pizzerie di Roma.L’utilizzate rappresenta il requisito fondamentale per dare vita a una lavorazione che stupisce per la sua bontà. Per il preimpasto,, un’accortezza che regala alla pizza di Sementi il migliore sviluppo, leggerezza e digeribilità. La perfetta alveolatura, invece, viene raggiunta grazie all’alta idratazione, circa l’80%, ottenuta con il corretto utilizzo dell’acqua nell’impasto.Serve la causa della digeribilità anche il lievito che da Sementi viene utilizzato per la produzione della pizza: èper salvaguardare non solo il profumo e il gusto del prodotto finito, ma anche per renderlo leggero e digeribile, in modo che la pizza resti sempre un piacere.Infine, la cottura nei migliori forni e con i giusti tempi dà come risultato il prodotto che ha reso famoso Sementi nel tempo: cuore morbido e alveolato, crosta croccante e tenace. Un vanto non solo per lo storico negozio aperto nel 1936, ma per tutta la tradizione romana della pizza.Per comprendere appieno la filosofia che porta Sementi a proporre pizze sempre perfette, un assaggio vale più di mille parole: in Piazzale di Ponte Milvio, 18 a Roma.