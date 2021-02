Scorci mozzafiato e vicoli da cartolina, una romantica vacanza a Orvieto per darsi il bacio più profondo del mondo

Con i suoi scorci mozzafiato e gli intimi vicoli del centro storico, Orvieto è una delle città più romantiche d’Italia e meta ideale per una vacanza di coppia.

Il sorprendente pozzo di San Patrizio, da simbolo della città, ora è diventato anche uno dei luoghi più suggestivi dove celebrare l’amore in occasione di San Valentino. Dal 2020 si tiene infatti nella città della Rupe la manifestazione “Innamorati di Orvieto” che nella sua prima edizione ha portato coppie da tutta Italia a trascorrere una notte romantica in fondo al pozzo di San Patrizio al chiaro di una emozionante luna letteralmente calata nei 54 metri di profondità dell’opera di ingegneria realizzata da Antonio da Sangallo il Giovane nel 1527.

E’ ormai consuetudine per i visitatori scendere ii 248 scalini per gettare una monetina in fondo al pozzo di San Patrizio, gesto che si dice sia d’auspicio per tornare a Orvieto con la persona amata. Del resto il pozzo, in generale, nelle antiche culture era un luogo di incontri sociali e ideali per l’innamoramento. Nelle popolazioni germaniche e celtiche anche l’unione tra due sposi avveniva nei pressi di un pozzo o di un corso d’acqua. E poi è davanti al pozzo dei desideri che Biancaneve incontra il suo principe azzurro.

Nel San Valentino al tempo del Covid la luna non potrà scendere nel pozzo di San Patrizio per illuminare il bacio più profondo del Mondo e l’amore non potrà invadere i sotterranei della città come era stato programmato. Ma la seconda edizione di “Innamorati di Orvieto” sarà caratterizzata da una singolare iniziativa che unisce la tradizione all’innovazione tecnologica.

Domenica 14 febbraio 100 coppie di giovani e meno giovani, in rappresentanza delle varie associazioni della città, scatteranno una loro personale foto di Orvieto che tramite una app diventerà una cartolina vera e propria e verrà spedita ad altrettanti destinatari che riceveranno fisicamente a casa l’invito a tornare a visitare la città del Duomo quando sarà possibile ricominciare a viaggiare.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Orvieto in collaborazione con PemCards, la start up innovativa che ha reinventato in chiave moderna la “vecchia” cartolina. Attraverso una app e un francobollo digitale è possibile infatti confezionare e inviare tramite smartphone una cartolina che viene spedita e arriva fisicamente a casa del destinatario scelto. Una cartolina “parlante” visto che, oltre al tradizionale messaggio, riporta un qr code che rimanda a un sito web.

E di luoghi “da cartolina” dove immortalare indimenticabili attimi di una vacanza romantica Orvieto ne è piena. Non solo l’imponente Duomo dalla facciata dorata, i misteriosi sotterranei di Orvieto Underground, del pozzo della Cava e del Labirinto di Adriano, oppure la Torre del Moro dalla quale si può abbracciare dall’alto tutta la città. L’esperienza autentica ed emozionante di Orvieto si può vivere passeggiando lungo il viale alberato di via Carducci che si affaccia sulla Rupe, meglio noto come la Confaloniera, o camminando immersi nel verde dell’Anello che gira tutto intorno al masso tufaceo sul quale si erge maestosa la città. E poi ci si può perdere occhi negli occhi seduti sulle panchine in legno di vicolo Michelangeli o su quelle che scrutano l’orizzonte dall’orto di San Giovenale, il giardino della chiesa più antica di Orvieto incastonata nella magia del quartiere medievale.

Ogni angolo del centro storico vi parlerà della storia di Orvieto, della passione dei suoi abitanti per le tradizioni, per la ceramica, per il vino che si produce qui sin dai tempi degli Etruschi. Una storia d’amore millenaria di cui vi sentirete subito parte.

Ultimo aggiornamento: 16:23