Scelte possibili di guida sostenibile e a basse emissioni di Co2

Le problematiche ambientali ci hanno costretto a tener conto della sostenibilità e delle emissioni di Co2 anche di fronte alla scelta di una nuova automobile. Una questione etica, ma anche una necessità dovuta agli effetti negativi dell’anidride carbonica sulla nostra salute. In effetti, ormai sono proprio le nuove normative europee a obbligare i costruttori alla progettazione di auto sempre più green.

Emissioni di anidride carbonica: quale pericolo?

L’anidride carbonica non è altro che un gas già presente nell’atmosfera in quantità limitate. Un rialzo eccessivo della sua presenza influenza la termoregolazione della Terra, portando all’innalzamento della temperatura. Dalla rivoluzione industriale a oggi il continuo ricorso ai combustibili fossili ha portato i livelli di Co2 al limite, tanto da rendere necessario correre ai ripari. Il settore dei trasporti incide su questa situazione all’incirca per il 30%, di cui oltre il 70% è legato alla circolazione stradale dei veicoli. Il secondo pericolo è dato dall’irrespirabilità dell’aria delle città più trafficate, a cui seguono problemi di respirazione e patologie correlate.

Il calcolo delle emissioni di Co2 delle automobili

Le emissioni di Co2 delle automobili non sono soltanto legate alla tipologia del veicolo utilizzato, ma anche alle abitudini di guida. L’industria automobilistica, a seguito di una serie di obiettivi di riduzione del 30% entro il 2030 imposti dall’Unione Europea, sta ormai spingendo verso veicoli ibridi ed elettrici. I livelli di emissione di Co2 consentiti per i produttori sono di 95 g/Km dal 2021 e di 59 g/Km dal 2030. Inoltre, per quanto riguarda i veicoli più inquinanti come le auto alimentate a diesel, sono previste da tempo una serie di restrizioni in alcune città e in determinati periodi dell’anno.

Calcolare le emissioni della propria auto è abbastanza semplice: una volta preso il valore indicato dal produttore espresso in grammi per chilometro, bisognerà moltiplicarlo per quelli percorsi in un anno. In questo modo sarà possibile rendersi conto dell’impatto che le nostre abitudini quotidiane hanno sull’ambiente. Più complesso, ma non impossibile, è il calcolo delle emissioni dei veicoli ibridi. In questi casi specifici è bene far riferimento alle indicazioni fornite dai produttori secondo gli standard europei.

I consigli per una mobilità green

Se il desiderio di una mobilità green parte dalla scelta del veicolo più ecologico, l’impegno etico verso l’ambiente non termina qui. Ci sono una serie di comportamenti che possono incidere molto sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica:

il noleggio lungo termine: consente di poter cambiare spesso la nostra automobile con un modello nuovo, aggiornato e – di conseguenza – più ecologico. Una soluzione molto interessante soprattutto per titolari di partita IVA e privati, considerando che quasi sempre include copertura assicurativa, costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e servizio pneumatici senza immobilizzare capitali;

guidare con attenzione e rispetto: l’automobile consente di risparmiare sui consumi, ma anche di ridurre del 40% le emissioni di anidride carbonica. È buona norma mantenere una velocità costante, limitare l’uso dell’aria condizionata, accelerare e frenare con gradualità senza strattonare il veicolo;

ridurre il peso del veicolo: è un’altra delle accortezze che possono fare la differenza. Più il veicolo è pesante e più carburante consumerà, con conseguente innalzamento della Co2. Andrebbe tolto anche il portapacchi se non necessario, così come svuotata l’auto da cassette degli attrezzi o valigie qualora non utilizzate;

l’aria condizionata è utile ma inquinante: può aumentare i consumi fino al 25%. Andrebbe usata solo quando necessario, facendo attenzione a tenere i finestrini rigorosamente chiusi per evitare di accenderla a vuoto;

una buona e regolare manutenzione significa ottimizzare i consumi dell’auto e, di conseguenza, ridurre il suo tasso di inquinamento. In particolare, è bene fare attenzione ai filtri dell’aria che andrebbero sostituiti ogni 10 mila chilometri, i quali possono incidere per il 15% sulla quantità di carburante utilizzato. Un filtro sporco, in pratica, costringe il motore a lavorare il doppio;

ottimizzare i chilometri: dando un’occhiata alla tratta da percorrere è un’altra buona abitudine per evitare di girare a vuoto. Sono ormai tante le App che consentono di individuare i percorsi più brevi, ma anche quelli con meno traffico e ingorghi;