Scegli consapevolmente, scegli Scuole in Fiera!

La scelta della scuola superiore è uno degli ultimi argomenti più importanti di questo periodo, non sempre si hanno le idee chiare su quello che si vorrebbe fare da grandi.Infatti, l'unica domanda che accompagna gli studenti è come scegliere la scuola superiore entro pochi mesi.Scuole in Fiera, rappresenta appunto, un valido aiuto per tutti i ragazzi impegnati in questa scelta, ponendosi come obiettivo quello di creare un polo innovativo di orientamento scolastico per sostenere gli studenti nel proprio percorso decisionale.Dal 10 al 12 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, 7 istituti superiori di Viterbo e provincia saranno presenti nell'agorà del Centro Commerciale Tuscia , con un corner dedicato, per presentare la loro offerta formativa ai genitori e agli studenti che proseguiranno gli studi, dopo la scuola secondaria di primo grado.Incontra gli Istituti del territorio!ITE “Paolo Savi”, Viterbo Istituto di Istruzione Superiore "Francesco Orioli", ViterboLiceo Delle Scienze Umane “Santa Rosa”, ViterboIstituto Omnicomprensivo “F.ll Agosti”, Bagnoregio VTIstituto Tecnico Tecnologico “L. Da Vinci”, ViterboIstituto di Istruzione Superiore “A. Meucci”, Ronciglione – Bassano Romano VTIstituto Di Istruzione Superiore “G. Colasanti”, Civita Castellana VTScegli la scuola superiore migliore in assoluto, scegli quella più adatta a te!