SCARPAMONDO apre il suo 46° negozio a Cittaducale (RI)

SCARPAMONDO, azienda italiana leader nella distribuzione retail multibrand di calzature, pelletteria, abbigliamento e accessori, si prepara a raggiungere un importante traguardo: l'apertura del suo 46° negozio, in Viale delle Scienze, 18/20 a Cittaducale (RI).

L’inaugurazione di questo nuovo punto vendita, prevista per giovedì 12 ottobre 2023, rappresenta un passo avanti significativo nella strategia di crescita del marchio, che continua a credere fortemente nell’importanza del negozio fisico e della relazione con la clientela.

A questo piano di crescita si aggiunge anche una presenza omnicanale che, grazie al recente lancio del sito e-commerce, costituisce un’esperienza di acquisto completa, innovativa e adatta a rispondere a tutte le esigenze.

Il nuovo punto vendita a Cittaducale offrirà una vasta gamma di prodotti, selezionati con cura per rispondere alle tendenze del momento, garantendo una particolare attenzione al comfort e alla qualità. Le collezioni più alla moda per lei, lui e i più piccoli sono pensate per soddisfare ogni esigenza di stile dai look più classici a quelli più eleganti o sportivi.

SCARPAMONDO offre una scelta davvero ampia anche in termini di marchi, nazionali e internazionali, tra i più rinomati come Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Adidas, New Balance, fino al comfort senza tempo delle Birkenstock e degli Ugg

Qualità e sostenibilità

La qualità dei materiali è una priorità assoluta per SCARPAMONDO, che sottopone ogni prodotto a rigorose verifiche e certificazioni, affinché soddisfi gli standard qualitativi richiesti dal marchio.

SCARPAMONDO ha intrapreso un percorso etico che consente di garantire collezioni rispettose dell’ambiente, preferendo prodotti realizzati attraverso processi ecosostenibili e con l’uso di tecnologie a basso impatto.

In un’ottica di massima trasparenza durante l’esperienza d’acquisto, e per consentire ai clienti di fare acquisti più sostenibili, SCARPAMONDO ha introdotto il marchio ECOAMICO, con il quale contrassegna i prodotti eco-friendly.

In conclusione, con l'apertura del suo 46° negozio a Cittaducale (RI), SCARPAMONDO continua a crescere e a promuovere quei valori che sono stati il cuore pulsante del marchio sin dalla sua fondazione: innovazione, qualità, servizio al cliente, etica. Tutto per garantire un’offerta qualificata dai contenuti innovativi, di stile, sempre di tendenza, senza alcun compromesso sulla qualità.

Venite a visitare il nuovo negozio in Viale delle Scienze, 18/20, Cittaducale (RI), per essere LIBERI DI SCEGLIERE il vostro stile.