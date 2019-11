Save the date: il 4 dicembre all’Istituto Tommaso Salvini

Eccellenza educativa, nuove tecnologie, rapporto fra scuola e beni culturali, sono le tre coordinate che possono dare spessore e profondità all’azione di un istituto di formazione, naturalmente in rapporto al territorio circostante. Ecco perché per quanti, a ragione, ritengano utile capire concretamente come possa cambiare il lavoro scolastico attraverso l’integrazione di ricerca sul campo e nuove tecnologie, sarà bene non perdere l’incontro che il 4 dicembre prossimo di svolgerà alle 16.30, nell’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore Tommaso Salvini di Roma.Chi saprà cogliere l’opportunità di questo appuntamento, si troverà al cospetto di una progettualità innovativa, avviata anche grazie al finanziamento dell’Unione Europea. Sì, perché qualità e ricchezza dell’offerta formativa di una scuola, oggi, si misurano anche attraverso la capacità di attrarre finanziamenti legati a progetti d’innovazione, per realizzare al meglio i progetti approvati, con il coinvolgimento di studenti, docenti ed esperti esterni; un lavoro tanto più proficuo ed interessante, quando volto alla crescita delle motivazioni, conoscenze e competenze di ciascuno.In questo campo, l’Istituto d’Istruzione Superiore Tommaso Salvini di Roma ha ormai una fama consolidata, grazie alla sua offerta formativa particolarmente ampia: numerosi gli indirizzi di studio diversi, sezioni Cambridge, internazionale, liceo matematico, senza contare l’ingresso nel secondo anno della sperimentazione del liceo quadriennale, sinora unico esempio attivo nel panorama delle scuole superiori pubbliche romane. L’IIS, insomma, resta sempre in prima linea nell’innovazione di progetto, vantando risultati di rilievo: tra le prime scuole vincitrici del bando per le biblioteche scolastiche innovative (i cui fondi hanno permesso di realizzare una biblioteca scolastica di qualità, inaugurata nell’aprile scorso da Corrado Augias), e affermatasi anche in numerosi bandi PON (Programma Operativo Nazionale), strumento attraverso il quale l’Italia utilizza fondi europei per il rafforzamento dell’offerta formativa ed il miglioramento dei risultati. Tra questi, di particolare rilievo il PON biennale legato all’ambito dei beni culturali, che ha permesso nei mesi scorsi a sei gruppi diversi di studenti (tre gruppi per ogni anno) di svolgere attività di ricerca, esplorazione e creazione di contenuti legati alla storia e al patrimonio culturale del quartiere Parioli.Gli studenti hanno lavorato, guidati da esperti esterni e docenti-tutor interni, alla creazione di percorsi culturali attraverso cui scoprire storia e trasformazioni del quartiere in cui si trova il loro Istituto. Il lavoro ha visto l’impiego di tecnologie digitali avanzate (strumenti di mappatura, telecamere per la ripresa video a 360° e relativi visori VR, QR-Code, realtà aumentata, etc.) e di metodologie innovative: l’attività di ricerca, raccolta e lettura delle fonti è stata integrata con contenuti on-line (lettura aumentata); incontri ed interviste sul campo, con associazioni e residenti, hanno aiutato a ricostruire la storia del territorio attraverso i suoi protagonisti; la realizzazione di itinerari guidati, accompagnati da immagini, video e audio ha abituato gli studenti ad un trattamento contenuti rivolto anche ad utenti esterni alla scuola. Risultati conseguiti? Guide multimediali ed interattive, che saranno messe a disposizione della cittadinanza, e che permetteranno a chiunque, usando un semplice smartphone (scaricando le guide realizzate dagli studenti all’interno dell’App gratuita ‘Appasseggio’), di scoprire il quartiere tramite itinerari guidati. In conclusione – e meglio di ogni parola – è bene dunque non perdersi l’incontro aperto al pubblico con questa unità didattica, appuntamento a cui parteciperanno anche la deputata Flavia Piccoli Nardelli (Commissione cultura della Camera dei deputati) e l’assessore Emanuele Gisci (Municipio II). Dove? Aula magna dell’IIS, via Tommaso Salvini 24. Quando? Il 4 dicembre 2019, alle ore 16.30. Come suol dirsi, repetita iuvant: www.iistommasosalvini.edu.it