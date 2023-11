Sardegna in Autunno: 3 cose da fare durante la bassa stagione

L'autunno è una stagione magica per esplorare la Sardegna. Questa isola, con le sue bellezze naturali, spiagge mozzafiato e ricca cultura, è una destinazione affascinante in ogni stagione dell'anno. Tuttavia, l'autunno ha un fascino unico. Le temperature più miti, la folla estiva ormai svanita e la luce dorata che bacia il paesaggio rendono questa stagione un momento ideale per esplorare l'isola.

Perché è bello visitare questa isola nella bassa stagione?

Visitare la Sardegna in autunno offre molteplici vantaggi; in primo luogo, potrete godervi le sue bellezze naturali senza le folle estive. Le spiagge saranno tranquille e silenziose, permettendovi di rilassarvi in un'atmosfera di pace e serenità. Inoltre, i prezzi per sia per il viaggio che per gli alloggi tendono a essere più convenienti rispetto all'alta stagione estiva, consentendovi di risparmiare pur godendovi un’autentica avventura sarda. Per quanto riguarda gli alloggi, oltre al prezzo più basso rispetto all’estate, ci sarà anche una scelta più ampia, in quanto vi è più disponibilità. Infatti, su piattaforme come Bluepillow per esempio, si possono facilmente trovare hotel, B&B, agriturismi o case vacanze per tutte le esigenze e tutte le tasche.

Oltre alle spiagge tranquille e ai prezzi convenienti, l'autunno in Sardegna offre una miriade di attività da scoprire. Vediamo insieme quali.

Le spiagge vuote

Le spiagge sarde sono famose per la loro bellezza e unicità, ma durante l'estate possono diventare affollate e quindi meno piacevoli da visitare. Invece, l'autunno è il momento perfetto per godere di queste meraviglie senza la ressa estiva. Le acque cristalline e le spiagge di sabbia dorata si presentano in tutta la loro bellezza, permettendo di rilassarvi e godervi il mare in tutta tranquillità. Portatevi un picnic e approfittate di una giornata di sole e relax: sì, in Sardegna si può prendere il sole anche in autunno.

Autunno in Barbagia

L'autunno in Sardegna è anche il momento perfetto per scoprire le tradizioni e la cultura locali. Un evento annuale da non perdere è l’Autunno in Barbagia. Questo festival offre l'opportunità di immergersi nelle tradizioni sarde dei piccoli paesi della Barbagia. Si tratta di una zona montuosa situata al centro dell'isola, nota per la sua cultura ricca e le tradizioni uniche. Questo festival è un'occasione straordinaria per immergersi nella cultura e nelle autentiche tradizioni sarde. Le località partecipanti variano di anno in anno, ma alcune delle più famose includono Orgosolo, Mamoiada, Oliena e Nuoro. Ogni paese offre un'esperienza unica, con esposizioni d'arte, artigianato locale, musica tradizionale, balli folcloristici e, naturalmente, deliziosi piatti della cucina sarda. Solitamente, l'evento inizia nel mese di settembre e prosegue fino a novembre. Durante questo festival, potrete anche ammirare le maschere tradizionali sarde, come le famose "Mamuthones" di Mamoiada o le "Sas Issohadores" di Orgosolo, che eseguono spettacoli caratteristici durante le festività. Un'esperienza davvero unica per conoscere la vera anima dell'isola.

Visitare musei e siti archeologici

La Sardegna è una terra ricca di storia e archeologia, e l'autunno offre un momento ideale per esplorare i suoi musei e siti storici senza le folle estive. Oltre a quelli menzionati in precedenza, ci sono altri siti archeologici affascinanti da scoprire:

Nuraghe Losa

Nuraghe Palmavera

Complesso nuragico di Sant'Antine

Necropoli di Anghelu Ruju

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Tombe dei Giganti di Is Concias, Laccaneddu, Goronna e Osono

L’autunno in Sardegna offre un'esperienza unica, ricca di bellezze naturali, cultura autentica e scoperte archeologiche. Un viaggio durante questa stagione rivelerà un lato affascinante e tranquillo di questa meravigliosa isola.