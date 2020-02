​Roma uno studio dentistico a misura di paziente e per tutta la famiglia

D:, ci racconta la storia del suo studio? Come nasce, quali i suoi intenti…R: Faccio parte di una famiglia di medici dentisti, storicamente impegnati in ambito medico e in particolare nel mondo dell’odontoiatria. Mi sono laureato in medicina e chirurgia nel 1989 all’Università degli Studi La Sapienza a Roma e poi specializzato in odontostomatologia e protesi dentaria nel 1992, sempre a Roma, con il massimo dei voti. Per passione ho seguito le orme di mio padre insieme a mio fratello …per me aiutare le persone a mantenere o ritrovare la propria salute è sempre stato l’obiettivo da perseguire.in Via Emilia 47 a Roma, nasce dall’idea di garantire la qualità in ogni ambito, dall’accoglienza alla cura. La sede è in pieno centro ma fuori dalla ZTL, di facile accesso grazie a un parcheggio di fronte allo studio e grazie a una vicina stazione metropolitana. E’ una realtà innovativa poiché polispecialistica: qui collaborano medici specialisti in ogni branca ( ortodonzia adulto e pediatrica, ortodonzia invisalign , implantologia, chirurgia orale conservativa , estetica dentale, igiene orale... ) per ogni esigenza, il paziente può così trovare un professionista che esercita la propria specialità odontoiatrica da molti anni con grande esperienza e professionalità. Abbiamo deciso inoltre di puntare sulla tecnologia, all’avanguardia e con sistemi di sterilizzazione estremamente affidabili, sempre con l’intento di dare il meglio ai nostri pazienti ed alle loro famiglie. Lo Studio vuol essere quindi un punto di riferimento non solo per risolvere problemi ma anche per pianificare il mantenimento della salute del sorriso a tutte le età.D:- Oggi assistiamo a una sorta di "spersonalizzazione" delle cure mediche, soprattutto con l'avvento di nuove realtà in ambito dentistico. Quanto conta invece il rapporto con il paziente?R: Direi che in un periodo come questo è diventato fondamentale e può fare davvero la differenza avere un rapporto diretto e costante con il paziente: incontrare chi conosce la tua storia, chi è disposto ad ascoltare ed a trovare una soluzione prospettando diverse possibilità tutte in base alle esigenze è un valore. Le esigenze possono essere diverse ad esempio per età, tempo, disponibilità economica, allergie al metallo, e tante altre. E noi lavoriamo proprio per trovare la soluzione idonea a chi si affida alle nostre cure.che conosce le reali esigenze del paziente e se ne fa carico. E questo è esattamente quello che molte persone oggi cercano! Abbiamo intere famiglie che si sono affidate alle nostre cure, che sanno di avere una medico di riferimento e di fiducia, che si occupa della loro salute ed è sempre reperibile in caso di bisogno.D:-Quali sono gli interventi “fiore all’occhiello” dello studio?R: Il nostro studio si fonda sul binomio serietà e competenza dei medici e qualità degli strumenti. Tra gli interventi più richiesti : l’e con " metodo invisalign ” o con attacchi linguali con odontoiatri con 20 anni di esperienza in questo campo; l’con medici che da circa 30 anni esercitano nel campo della chirurgia; e ancora cure dipiù piccoli con personale specializzato per rendere questo esperienza il più serena possibile;con l’utilizzo di nuovi materiali di porcellana estetica. Un nostro punto di forza è anche laCone Beam di ultima generazione, che ci permette diagnosi approfondite in tempo reale, e la possibilità. Particolare attenzione anche percon l’impiego di materiali biocompatibili.D: -Se dovesse indicare cinque keywords che connotano la sua attività quali indicherebbe?R:… perché i pazienti sono il cuore del nostro impegno;…perché è alla base di ogni cura;…perché oggi è impossibile farne a meno ed un valido supporto per assicurare il meglio,…perché la serietà è il motore del nostro lavoro;…perché è nostro dovere creare un rapporto sicuro e continuativo che rassicuri il paziente.Per maggiori informazioni: www.marcosquicciarini.com Per prenotare una visita: www.marcosquicciarini.com/appuntamento/