Roma incontra il mondo

Nei giornipressovi aspetta ‘’,un evento internazionale, un giro del Mondo all’insegna dell’allegria, della musica, dell’enogastronomia, delle tradizioni, delle eccellenze di alcuni dei paesi più affascinanti al Mondo…il tutto all’interno del suggestivo contesto della città più bella al Mondo, Roma.Il pubblico potrà camminare tra le suggestive atmosfere celtiche, ballare le coinvolgenti danze irlandesi, assaporare le delizie della Spagna, ascoltare un concerto country, farsi trasportare da un sensuale ballo latino e immergersi nella meravigliosa cultura Orientale.Ilsi presenta con una nuova veste e decine di novità, inserite in un immenso contenitore dove a 360 gradi vengono presentate le tradizioni, la cultura e il folklore con i sapori, i colori e i profumi dei numerosi paesi Orientali presenti, che accompagneranno il pubblico in un affascinante viaggio tra bazar, aree culturali, conferenze e centinaia di spettacoli tradizionali, dalla vestizione del Kimono alla Cerimonia del the, dall'arte dell'origami all'Ikebana, e ancora seminari, workshop, punti ristoro tipici e un ampio spazio dedicato anche alle Arti Marziali tradizionaliL'si svolgerà tutti i giorni a partire dalle 15:00 nell'area esterna , con tutta l'allegria e la misticità della festa dei colori. Danze, giochi, risate, canti ed entusiasmo, polveri colorate, musica e tanto divertimento!si svolgerà tra fiumi di birra, degustazioni gastronomiche, danze e musica; il pubblico potrà partecipare ad una serie infinita di attività, dai matrimoni celtici alle rievocazioni storiche fino ai divertentissimi giochi tipici come il tiro alla fune o la gara della yarda di birra, il tutto accompagnato dalla musica dei gruppi più rappresentativi d'Irlanda. Saor Patrol, Hit Machine Drummers e Kilkennys sono solo alcuni dei gruppi musicali internazionale che si esibiranno tutte le sere.Ilè un tributo al mondo latino americano, questa seducente terra, inevitabilmente ricca di divertimento, di colore, di allegria. Folklore, spettacoli, concerti, iniziative culturali, danze, gastronomia tradizionale, mostre fotografiche ed artigianali, stand commerciali e tanto altro ancora.Brasile, Cuba, Perù, Messico, Colombia, Venezuela, Ecuador e tanti altri splendidi paesi vi aspettano per regalarvi un appassionante esperienza dal sapore Latino!Il, un festival che ricalca le magiche atmosfere spagnole delle feste in strada e delle affascinanti tradizioni. Musica, gente, gastronomia e soprattutto grandi balli, una meravigliosa coreografia di infinite luci, colori e suoni. Sangria, Patatas Bravas,“il Rito delle Tapas”, formaggi, olive, salumi e il famoso Japon Pata Negra sono alcune delle prelibatezze da gustare della patria del flamenco.Ilsarà l'occasione invece per scoprire la musica, i coinvolgenti balli tradizionali ma anche la bellezza ed il fascino del mondo Western, senza dimenticare ovviamente il settore dedicato alla saggezza dei Nativi Americani, con la presenza di un vero sciamano che susciterà emozioni profonde .Un enorme villaggio western è allestito per grandi e piccini; un saloon dove prenderanno vita duelli spettacolari, musical, la prigione dello sceriffo, la grotta dei cercatori d'oro, il fortino, l'emporio, la chiesa, le sparatorie, la caccia al tesoro e mille altre imperdibili attività. Novità assoluta L'Horse show, un galà di cavalli andalusi che mettono in mostra tutta la loro eleganza e maestosità.infine sarà dedicato al mito ed al sogno Americano, un vero e proprio tuffo negli anni d'oro degli States tra twist, rock and roll, pin up, supercars, boogie woogie, raduni Harley, tributi al musical di Grease e tanto altro ancora! Ad arricchirlo poi un emozionante e imperdibile spettacolo di “Stuntmen Show” con i professionisti del Folco Team, guidati dal guiness World Record man Patrick Folco, che vi farà rimanere letteralmente con il fiato sospeso grazie alle spericolate acrobazie di auto e moto.Festival oriente:tutti i giorni dalle 10.30 alle 22.30Festival Irlandese: Sab e Lun 12.00-1.00, Dom, Mart e Merc 12.00-24.00Festival America Latina: tutti i giorni dalle 12.00 alle 20.00Festival Spagnolo: tutti i giorni dalle 12.00 alle 20.00Festival Country: Sab e Lun 12.00-1.00, Dom, Mart e Merc 12.00-24.00Festival That’s America: Sab e Lun 12.00-1.00, Dom, Mart e Merc 12.00-24.00Biglietto Intero: 12 euroBiglietto ridotto: 8 euroPer maggiori informazioni, consultate il nostro sito: http://htt.me/rim18m