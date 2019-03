Risparmiare online scegliendo i prezzi migliori, è possibile? Scopriamolo insieme

Ultimo aggiornamento: 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ultimo decennio, il mondo degliè diventata una realtà consolidata, passando dagli scetticismi per l’acquisto online dei primi anni, a una totale preferenza di questi, rispetto all’acquisto negli store fisici.Si risparmia tempo, carburante, soldi… si fa tutto con qualche click e una carta di credito, ed il pacco arriverà direttamente all’indirizzo da noi indicato, in tempi solitamente molto brevi.Colossi come, ci propongono ogni giorni milioni di prodotti, nuovi e usati, ai prezzi più disparati e, solitamente, più convenienti rispetto a quelli proposto da un negozio.Cerchiamo il prodotto di nostro interesse, leggiamo le recensioni, aspettiamo l’offerta migliore e acquistiamo!Ma è davvero l’unico metodo per ricercare il miglior prezzo di un articolo in modo rapido ed efficace?In realtà, si possono usare degli strumenti diversi, delle “” che ci permettono di confrontare tutti i prodotti in vendita online, che raccolgono questi ultimi in un solo sito web, attingendo da tutti gli altri eCommerce più famosi e conosciuti., ognuno corrispondente ad un “negozio virtuale” diverso. In questo modo potremo decidere fin da subito da quale store acquistare,Decisamente comodo!Il più conosciuti fra questi portali - e anche pioniere di questa categoria - è sicuramente TrovaPrezzi.Sarebbe inutile ripeterci sul come funzionano questi, ma riassumiamo brevemente la funzione principale:Prezzo8.it è un motore di ricerca che permette agli utenti di confrontare con pochi click, i prezzi di migliaia di prodotti, raccolti da più di 400 siti, per un totale di circa 1,6 milioni di prodotti.Si presenta con un’interfaccia pulita, moderna e semplicissima da utilizzare. Basta cercare il prodotto a cui siamo interessati, oppure cercare direttamente da una particolare categoria di merce.Prezzo8 troverà tutti gli articoli inerenti alla nostra ricerca, mostrando immediatamente ildi quell’articolo, già messo a confronto con tutte le altre offerte disponibili tra i vari negozi!Entrando nel dettaglio potremmo invece osservare tutti gli altri prezzi e, perché no, sceglierne uno leggermente più alto sulla base di una maggiore fiducia verso il negozio che lo vende.La vera “chicca” di Prezzo8 non si nota dalla facciata, che essenzialmente propone funzioni del tutto simili ad altri comparatori di prezzo, ma entrando nel dettaglio del singolo prodotto. Potremo infatti avere accesso a molte informazioni utili, che potranno indirizzare o meno verso l’acquisto:”, forse la più importante delle funzioni (comune anche ad altri concorrenti), grazie alla quale ci basterà cliccare su un pulsante e inserire la propria email, per essere costantemente informati sul calo di prezzo di quell’articolo, acquistandolo quindi al momento giusto;, rappresentato su un pratico grafico, che ci farà capire in base alla “storia” di quel prodotto se è il caso di acquistarlo subito, o aspettare un nuovo calo nella curva dei costiLa possibilità di accedere in modo immediato alla moltitudine didei singoli articoliUn “colpo d’occhio” suiselezionato, raccolti dallo staff in base ai commenti degli utenti che lo hanno già acquistato, una funziona unica e utilissima di Prezzo8Una descrizione esauriente del prodotto, che unisce le specifiche tecniche, alle recensioni degli utenti in un unico paragrafo, altra funzione esclusiva e decisamente utileIn sintesi, un ottimo pacchetto di funzionalità che faranno risparmiare moltissimo tempo e denaro agli utenti che sceglieranno di utilizzarlo.Quando non si ha un’idea ben chiara di quale sia il prezzo di mercato di un prodotto, o quando non si sa quali eCommerce hanno in catalogo un oggetto,Prezzo8 è raggiungibile sul web a questo indirizzo: www.Prezzo8.it