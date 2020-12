Rimozione dei tatuaggi con Laser Q-Switched: intervista al Dottor. Paolo Sbano, Dermatologo e Chirurgo Estetico

Oggi affidandosi a medici specializzati e potendo contare sui giusti strumenti, cancellare definitivamente un tatuaggio o anche un trucco semipermanente è possibile in tutta sicurezza e certi di tornare ad avere la propria pelle come prima del tattoo. A parlarci di queste possibilità è il dottor Paolo Sbano, medico chirurgo specialista in dermatologia, venerologia, medicina e chirurgia estetica, forte, inoltre, di una lunga esperienza proprio in questo tipo specifico di trattamenti.

Dottor Sbano, come è possibile che oggi la rimozione dei tatuaggi sia sicura e dai buoni risultati?

Il merito è della tecnologia di cui possiamo attualmente disporre. Se, infatti, fino poco tempo fa, la cancellazione di un tatuaggio era possibile solo con procedure chirurgiche e, quindi, con tutti gli inevitabili “contro” della pratica, oggi il trattamento si effettua con il laser ed è efficace sia sui veri e propri tatuaggi che sul trucco semipermanente.

Qual è la tecnologia che ha reso possibile tutto ciò?

Si tratta del laser Q-Switched, che elimina il tattoo senza intaccare la superficie della pelle e senza lasciare cicatrici. Un metodo messo a punto da un’azienda italiana, che per noi è ulteriore motivo d’orgoglio e garanzia di affidabilità.

Come è possibile che la pelle non venga intaccata?

Gli impulsi di questo tipo di laser riescono a distruggere selettivamente le cellule all’interno delle quali sono accumulati i granuli di pigmento. Tali impulsi sono talmente brevi che la pelle non si riscalda, ma i pigmenti vengono scomposti in parti piccole a sufficienza affinché l’organismo le smaltisca con quello che agli occhi del paziente appare come un graduale “scolorimento” del tatuaggio stesso.

Le sedute sono dolorose?

In genere si svolgono senza fastidi, ma nei soggetti più sensibili si applica un anestetico topico mezz’ora prima del trattamento, ma in genere non è necessario.

Quanti trattamenti occorrono per eliminare un tattoo?

Dipende molto dal tipo di tatuaggio trattato, dovendo fare una media, circa 15, da cadenzare all’incirca uno ogni 30-45 giorni.

Una volta effettuato il trattamento ci sono dlle precauzioni da seguire?

Solo quella di non esporre al sole nè a lampade solari la parte interessata dalla seduta.E’ possibile osservare uno scolorimento dell’area trattata oppure eritemi o arrossamenti, ma si tratta di reazioni che svaniscono in circa 24 ore, mentre per l’eventuale sensazione di pelle secca si può ricorrere a una normale crema idratante.

Ultimo aggiornamento: 16:03