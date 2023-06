Confronto a Milano nel Luiss Hub il 19/06 tra Governo ed esperti tributari promosso dalla VP Paola Severino

Promuovere una riflessione sulla riforma del sistema tributario, sottolineando come la legge delega per la riforma tributaria si proponga di sostituire al sistema sanzionatorio classico l’approccio innovativo basato sulla collaborazione tra i cittadini e l'Agenzia delle Entrate. Questo il tema al centro del convegno “Il Sistema Sanzionatorio nella Riforma Tributaria”, organizzato dalla Professoressa Paola Severino, Vice Presidente dell’Università Luiss Guido Carli, che si svolgerà lunedì 19 giugno dalle 17.30 al Milano Luiss Hub di via Massimo D’Azeglio 3.

Il cambiamento radicale di prospettiva permetterebbe di porre fine alla stratificazione delle sanzioni amministrative, evitando così la sovrapposizione con le sanzioni penali e la complicata questione del "ne bis in idem". Un sistema che sollecita l’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini attraverso un comportamento concordato preventivamente con l’agenzia (la c.d. “cooperative compliance”), che permetterebbe di trovare un’alternativa efficace al percorso sanzionatorio tradizionale.

Ad aprire la giornata è previsto il saluto del Direttore Generale, Giovanni Lo Storto. A seguire gli interventi del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e del Procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, che metteranno a confronto le diverse visioni teoriche e applicative sul sistema sanzionatorio tributario. Nell’ambito del convegno seguiranno poi gli interventi dei Professori Livia Salvini, Giuseppe Melis, Guglielmo Maisto e Paola Severino.

I contributi si concentreranno su analisi multifocali riguardanti il versante sanzionatorio, affrontando anche in chiave comparata l’esame dei diversi modelli punitivi, coinvolgendo anche la questione delle intersezioni tra responsabilità delle persone fisiche e degli enti.

Le sanzioni tributarie, tema principale dell’incontro al Milano Luiss Hub, svolgono un ruolo importante nel promuovere il rispetto delle leggi fiscali e nel contrastare l'evasione e l'elusione fiscale di un paese. Da un punto di vista applicativo, uno dei principali problemi è rappresentato dall'effettiva esecuzione delle sanzioni, che devono essere applicate in modo equo, proporzionale ed efficace per preservare l’integrità del sistema fiscale. Ciò richiede una stretta cooperazione tra autorità fiscali, istituzioni giudiziarie e forze dell'ordine che possa garantire l’esecuzione corretta delle sanzioni.

Livia Salvini, Professore di Diritto tributario all’Università Luiss, illustrerà l’approccio del Regime di Adempimento Collaborativo, in cui i contribuenti collaborano con le autorità fiscali nel rilevare errori o violazioni e negoziare accordi per regolarizzare le proprie posizioni. Guglielmo Maisto, già Professore di Diritto tributario internazionale e comparato all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, esaminerà alcune prospettive comparative comuni per comprendere le differenze tra i modelli sanzionatori amministrativi e penali tributari.

Paola Severino, Vice Presidente dell’Università Luiss e Professore emerito di Diritto penale, chiuderà il ciclo degli interventi soffermandosi sulla tematica della responsabilità. A questo proposito, molti paesi hanno introdotto la responsabilità degli enti (in aggiunta a quelle individuali), che attribuisce, alle società o agli enti collettivi, una responsabilità di tipo penale o amministrativo per le violazioni fiscali commesse dai loro rappresentanti o dipendenti nel corso delle attività aziendali. In questo caso ciò che si persegue è il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, in particolare nei casi in cui le violazioni fiscali siano state commesse nell'interesse o a beneficio dell'azienda stessa. Una prospettiva che incoraggia gli enti a implementare misure di controllo interno e di conformità fiscale per prevenire violazioni delle norme tributarie e per responsabilizzare per questo versante i loro rappresentanti e dipendenti.

Al ministro della Giustizia Nordio, saranno affidate le conclusioni della giornata. Il Ministro in passato ha più volte ricordato come la riforma della giustizia tributaria sia una vera priorità per l’Italia.