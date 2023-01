REPORT DI CONFRONTO SULLA SEGNALETICA STRADALE TRA ROMA E MILANO

La segnaletica stradale rappresenta, ancor più in ambito urbano, un aspetto principale della viabilità,

funzionale alla sicurezza dell’utenza.

E’ pertanto evidente che le amministrazioni abbiano l’obbligo di procedere ad un’accurata

progettazione e manutenzione della stessa al fine di garantire un elevato livello di efficienza. Città

come Roma e Milano, che gestiscono un’importante rete viaria, che al tempo stesso accoglie diverse

tipologie di utenti, sono quindi investite di un compito importante, in un ambito che spesso viene

trascurato.

Seppure le reti viarie delle città summenzionate non siano tra loro paragonali in termini di sviluppo,

è evidente che essendo le città più importanti della penisola, con i più gli elevati volumi di traffico,

siano tra loro paragonabili per gli elevati livelli di sicurezza stradale che devono prefissarsi.



COMUNE DI ROMA



La rete stradale del comune di Roma si estende su circa 8.000 km, con evidenti differenze in termini

di geometria, traffico e velocità di percorrenza, queste, in termini di competenze, sono suddivisibili

in 3 gruppi:

800 km di strade sono in carico al dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU);

4.700 km sono gestiti dai Municipi;

2.500 km sono in carico ad altri gestori.

La rete gestita dal Dipartimento SIMU è la cosiddetta “Grande Viabilità” (cfr. Delibera di Giunta

Comunale n.1022/2004) e riguarda le strade, per lo più a scorrimento veloce, che rappresentano la

rete principale del sistema infrastrutturale di Roma Capitale e quelle ove vengono destinate la

maggior parte delle risorse economiche.

Milano, rendendo riconoscibili gli assi e i percorsi



che strutturano la città. Gli itinerari che convergono sulla città si attestano sulle principali radiali,

incontrando man mano percorsi tangenziali che contribuiscono alla distribuzione dei flussi di traffico

cittadini. In questo senso, le tre cerchie continue (Navigli, Bastioni, Circonvallazione) svolgono tale

funzione a scale differenti, dal centro storico alle aree più esterne della città; ad esse si aggiungono

poi gli itinerari che si sviluppano in parallelo e svolgono una funzione di supporto (tra gli altri, i viali

delle Regioni e l’asse periferico che attraversa la zona sud della città).

CONFRONTO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA SEGNALETICA STRADALE

Al fine di procedere ad un confronto significativo tra le risorse economiche che le due città

impegnano per la segnaletica stradale sono stati presi a riferimento gli appalti affidati dal 2018 ad

oggi, nella categoria OS10, limitando quelli del comune di Roma alla sola Grande Viabilità e

considerando per Milano solo le strade effettivamente contenute nei confini comunali.

Pertanto la rete viaria presa a riferimento si estende su 800 km per il comune di Roma e su 2.000

km per il Comune di Milano. Dal 2018 ad oggi:

il comune di Milano ha affidato lavori nella categoria OS10 per 18.275.958,79 €;

il comune di Roma ha affidato lavori nella categoria OS10 per 4.413.300,64 € €;

appare quindi evidente che le risorse destinate alla segnaletica stradale, per km di rete sono pari a:

9 137,98 €/km per il comune di Milano;

5 516,63 €/km per il comune di Roma.

Come si può evincere dai dati resi, nonostante la rete capitolina presa a riferimento sia circa il 50%

della rete meneghina, dal 2018 ad oggi le somme destinate la segnaletica stradale dal comune di

Roma sono pari al 25% di quelle sostenute dal comune di Milano. Altrettante differenze si

riscontrano dal rapporto tra la spesa sostenuta nel medesimo periodo e lo sviluppo della rete, difatti

per ogni km il comune di Roma impegna il 40% in meno delle risorse che vengono impegnate dal

Comune di Milano.

Non in ultimo appare evidente che negli anni gli investimenti nel settore della segnaletica stradale

sono notevolmente diminuiti in entrambe le città.