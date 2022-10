Recinto elettrico: la scelta migliore per proteggere il vigneto dai cinghiali

Chiunque si occupi di coltivazioni agricole conosce bene i pericoli derivanti dall’invasione del terreno da parte di animali selvatici come, ad esempio, caprioli, daini e, soprattutto, cinghiali: una specie, quest’ultima, presente in gran parte del territorio italiano e, molto spesso, causa di danni ingenti sia agli orti e ai vigneti, sia agli allevamenti di bestiame.

I cinghiali sono onnivori e, negli ultimi tempi, la loro diffusione è aumentata in maniera significativa, tanto da spingere gli esemplari più temerari verso le aree coltivate e, addirittura, nei centri abitati. Una situazione che, specialmente in alcune regioni – come Liguria e Toscana – del Centro e del Settentrione, ha provocato conseguenze nefaste.

Proteggere il vigneto dai cinghiali – e non solo – è diventata, quindi, una priorità per decine e decine di coltivatori e imprese vinicole. Ma quali sono le possibili soluzioni?

Le strategie per bloccare l’accesso di animali selvatici ai vigneti e ai terreni agricoli possono essere molteplici: vi è chi suggerisce l’uso di dissuasori sonori, chi ricorre a metodi naturali e chi, invece, preferisce adottare un sistema sicuro, efficace e definitivo, che consiste nell’installazione di un recinto elettrico di ultima generazione, proprio come quelli progettati e realizzati dalla ditta Gemi Elettronica (clicca qui per scoprire il catalogo intero).

Recinto elettrico: a cosa serve?

I terreni privi di protezioni sono, certamente, esposti a svariati pericoli: tra questi, l’invasione da parte di animali selvatici – e dei cinghiali in particolare – rappresenta una delle maggiori problematiche in quanto a danni fisici e conseguenti perdite economiche.

A tal proposito, è bene non lasciarsi ingannare da metodi all’apparenza facili e low-cost, come l’utilizzo di materiali e/o piante che, emanando un odore che varie specie trovano sgradevole, dovrebbero fungere da barriera invisibile contro gli accessi indesiderati.

Spesso, infatti, questo genere di soluzioni non è sufficiente, da solo, a scongiurare il rischio di sconfinamento nelle aree coltivate. In particolare durante i periodi di riproduzione della specie in questione, che vedono, da un lato, un forte sovraffollamento nelle zone interessate e, dall’altro, una drastica diminuzione delle risorse disponibili.

A tale scopo, dunque, si è visto che il sistema più efficiente per impedire l’ingresso dei cinghiali all’interno dei terreni coltivati – come anche di giardini e aree verdi situate nelle periferie – consiste nell’installazione di una recinzione elettrificata lungo il perimetro.

Ecco elencati, di seguito, le caratteristiche e i vantaggi di questi prodotti.

Caratteristiche e vantaggi delle recinzioni elettriche

I recinti elettrici – tra cui, appunto, quelli realizzati da Gemi Elettronica disponibili su gemimarket.it – sono composti da:

un elettrificatore per il trasporto della corrente;

un filo conduttore elettrificato;

isolatori posti sui paletti (per reggere il filo).

È essenziale verificare la provenienza di ciascuno degli elementi sopra menzionati, affinché l’intero sistema risulti a norma e, quindi, sia garantita la massima sicurezza.

In Italia, infatti, vige una precisa legislazione che determina quali siano i limiti di potenza da rispettare. Per questo è preferibile affidarsi ad una ditta con anni di esperienza e certificata, come la già citata Gemi Elettronica, che tratta esclusivamente elettrificatori e accessori Made in Italy.

Le recinzioni elettriche di ultima generazione, dunque perfettamente in linea con i requisiti stabiliti dalla legge, hanno il solo obiettivo di tenere lontani i cinghiali e gli animali selvatici, senza arrecare alcun tipo di danno né a questi, né all’uomo.

A tale scopo, viene utilizzato un elettrificatore che emette impulsi intermittenti a basso amperaggio, alimentato tramite una batteria ricaricabile – della stessa tipologia delle batterie per automobili – che, in assenza di fenomeni di dispersione, dura 10 giorni circa.

L’elettrificatore per recinti elettrici, inoltre, è dotato di luci di segnalazione che, mediante interruzione del lampeggiamento alternato, permettono di cogliere per tempo eventuali problemi. Il ticchettio che si avverte avvicinando la punta di un cacciavite con manico isolato a qualche mm dal filo, invece, dimostra la presenza della corrente elettrica.

Per quanto riguarda i vantaggi legati all’installazione e all’uso di un recinto elettrificato lungo il perimetro del vigneto, orto, ecc., essi sono di natura sia pratica che economica.

Da un lato, infatti, tale sistema permette di scongiurare il rischio di danni alla produzione agricola (vigne, ulivi, alberi da frutto, ortaggi,ecc.), nonché al terreno stesso e ad eventuali automezzi, apparecchiature, animali, ecc. che si trovano al suo interno.

Considerata, poi, la mole del cinghiale e le sue abitudini notturne, è bene non sottovalutare i pericoli per le persone che vivono e lavorano sul posto.

Infine, tramite un unico intervento risolutivo, che richiede opere e spese di mantenimento minime, è possibile abbattere le perdite economiche dovute alla distruzione del raccolto.