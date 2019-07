Recanati, l’arte contemporanea alla ricerca dell’infinito

Un viaggio nell’infinito di Giacomo Leopardi che, a Recanati, inizia con un’opera in cui riflettersi e perdersi a firma di Michelangelo Pistoletto. Nella città marchigiana, continuano i festeggiamenti in occasione dei 200 anni dalla stesura de L’Infinito con una mostra di arte contemporanea. Fino al 3 novembre, nel museo civico di Villa Colloredo Mels, la mostra a cura di Marcello Smarrelli “ Interminati spazi e sovrumani silenzi ” è dedicata a due grandi artisti della scena nazionale ed internazionale,Un’opera che ricrea una rifrazione che genera un senso di infinito ai limiti della percezione umana. E da “” di Michelangelo Pistoletto che inizia il percorso di mostra. Parte degli Oggetti in meno – una serie di lavori concepiti fra il 1965-66 e caratterizzati da grande eterogeneità – consiste in un cubo formato da sei lastre specchianti la cui superficie riflettente è rivolta verso l’interno, producendo un effetto di rispecchiamento infinito. «Un corpo finito che contiene l’infinito». Nell’ultimo decennio, in rare occasioni, Pistoletto ha riallestito l’opera all’interno di un ambiente specchiante che ne moltiplica all’infinito i riflessi, coinvolgendo il visitatore in un’esperienza percettiva che sfida i limiti umani.L’infinito è uno dei temi centrali nella poetica di. Riflessione che, dalla fine degli anni Sessanta, si è declinata in un ampio catalogo di materiali e soluzioni formali. Parte di una serie condotta dal 1969 al 1975, “ Particolare di Infinito ” si compone di numerosi disegni a grafite che riproducono frammenti della parola “infinito”, tentativo utopistico di conferire visibilità e misurabilità al concetto. I due successivi lavori impiegano una delle tecniche più note nella produzione dell’artista, la proiezione. In “” (1971), una diapositiva recante la scritta “infinito” è proiettata da un apparecchio collocato a terra di fronte alla parete: il proiettore ha tuttavia impostato la messa a fuoco a infinito, rendendo la scritta illeggibile. Anche “” (1972) si serve della proiezione che interessa la scritta del titolo: la parola “particolare” sarà leggibile sul corpo dello spettatore che avvicinandosi sarà investito dal fascio di luce, conferendogli una qualifica che ne interroga la sua dimensione cognitiva, facendolo diventare parte di un tutto universale.Villa Colloredo Mels ospita anche la mostra “ La fuggevole bellezza. Da Giuseppe De Nittis a Pellizza da Volpedo ” a cura di. Le opere die molti altri pittori presenti è natura stessa in cui sulla scena dell’arte, fino al primo Novecento con, scorrono nel «fiume della vita» come in un racconto che trasforma paesaggi e ritratti in un teatro delle emozioni in cui realtà, colore e immaginazione concorrono all'espressività pittorica dei sentimenti. Fino al 13 settembre, inoltre, tour esperienziali e visite guidate collegate alla mostra e al bicentenario della “poesia perfetta”.La mostra è visitabile nel museo civico di Villa Colloredo Mels tutti i giorni dalLe 10 alle 19. Per informazioni www.infinitorecanati.it