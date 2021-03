Rapporti contrattuali sul web: sicurezza e assistenza legale qualificata

L’avvocato Rosa Lanatà, specializzata in questa branca del diritto, evidenzia la complessità della materia

Gli effetti della pandemia che da un anno ha stravolto le nostre vite dal punto di vista sociale, psicologico e sanitario, sono stati considerevoli anche nell’ambito del comportamento dei vari soggetti economici, che hanno trovato in internet e nella rete il luogo primario di vendita e acquisto di beni e servizi.

L’aumento di questo tipo di contratti via web non riguarda però solamente i singoli consumatori - che magari cercano nella rete prezzi più appetibili e maggiore facilità di conclusione nella stipulazione dei contratti -, ma vede molto attive e partecipi anche le imprese, che, proprio grazie al web, cercano di intensificare soprattutto i loro rapporti commerciali con l’estero a causa delle numerose difficoltà anche logistiche che il nostro Paese sta attraversando dall’avvento della pandemia.

In merito al tema dei contratti sul web e per entrambe le tipologie di soggetti contraenti, vale la salvaguardia del principio di buona fede, il quale rappresenta anche il fondamento ed il fulcro della Nuova Agenda dei Consumatori 2020-2025 presentata lo scorso novembre dalla Commissione Europea.

Qual è il nodo cruciale della contrattualistica sul web? Si tratta per lo più di contratti standard, generalmente predefiniti da una delle parti e accettati in toto (o rifiutati) dall’altra, senza alcuna trattativa. Questo può generare una serie di conflitti tra le parti o per lo meno situazioni in cui un’assistenza legale potrebbe essere quanto mai utile.

LE CONSEGUENZE DEI CONTRATTI STANDARD SUL WEB: IL PARERE DELL’ESPERTO

Come spiega l’avvocato Rosa Lanatà, che negli ultimi anni ha incentrato il suo lavoro proprio su questa branca del diritto, «la standardizzazione della contrattualistica sul web comporta due conseguenze fondamentali, a seconda che i contraenti siano consumatore e imprenditore (il cosiddetto B2C, Business to Consumer), oppure due imprenditori (in tal caso si parla di B2B, Business to Business)».

CONTRATTI B2B E B2C

«Nell’ipotesi di contratti B2B, ad esempio», prosegue l’avvocato Lanatà, «si applica l’art. 1341 del codice civile, che prevede l’onere da parte di chi accetta le clausole di attivarsi per conoscerle e comprenderle, mentre per chi le ha predisposte basta che le abbia rese conoscibili»; vale, insomma, la cosiddetta “ordinaria diligenza”.

La complessità della regolamentazione di questo tipo di contratti aumenta tuttavia nei casi di B2C, di contratti vale a dire tra imprenditori e consumatori; al riguardo il Codice del Consumo prevede una lista aperta di clausole vessatorie, dato che sono da considerarsi tali tutte quelle che comportano a carico del consumatore uno squilibrio di diritti ed obblighi, alcune tra esse possono venire accettate dal consumatore, altre invece (indicate dal Codice), non faranno mai parte del rapporto contrattuale a prescindere dalla loro eventuale accettazione. Se quelle vessatorie devono essere conosciute dal consumatore e la conoscenza deve essere effettiva, in caso di conflitto la legge stabilisce che grava sull’imprenditore la dimostrazione dell’esistenza delle trattative e l’accettazione consapevole delle clausole da parte del consumatore.

Il punto, però, è che spesso i due contraenti non risiedono o hanno sede nello stesso Paese.

È ancora l’avvocato Lanatà a chiarire meglio la questione.

«Nel caso in cui le parti non abbiano scelto circa il diritto applicabile o l’Autorità chiamata a dirimere le controversie», spiega infatti l’avvocato, «le norme di diritto internazionale privato vengono in soccorso; nel caso di obbligazioni contrattuali, gioca un ruolo primario il Regolamento CE 593/2008 o Regolamento Roma I, al cui art. 2 è previsto il carattere universale della normativa». Quanto disposto dal Regolamento Roma I avrà valenza anche per i contratti che si perfezionano su internet, con una particolare tutela per i consumatori.

Se la regolamentazione contrattuale delle parti contraenti (sulla base del principio di autonomia contrattuale), dunque, è l’opzione cardine in tutta la normativa, laddove essa non sia prevista, il consumatore può, a valle, vantare norme a sua tutela, mentre l’imprenditore si presume esperto. In questi casi, farsi seguire e consigliare da un avvocato come Rosa Lanatà (che presso il suo studio si occupa anche di diritto del lavoro e amministrativo, di penale e civile, di tributario e di diritto di famiglia) è sicuramente la scelta migliore per districarsi in una materia quanto mai attuale e articolata.

