​Radio Live Social, nuove opportunità di lavoro

Ci sono videomaker, podcaster, speaker, team leader e anche tanti redattori radiofonici che lavorano dietro le quinte per cercare sempre nuovi contenuti. Un team dinamico, giovane e professionale che lavora per dar vita a: un’idea che guarda al futuro e in particolare alla creazione della più grande piattaforma di interviste audio da cui attingere. Radio Live Social , trasmettendo dalle più importanti radio locali italiane delle più popolose regioni produce contenuti interessanti e di qualità che intrattengono gli utenti e creano spunti di riflessione. Ai microfoni di Radio Live Social liberi professionisti, imprenditori, titolari di attività commerciali, medici, artigiani e artisti, sono i protagonisti di un originalissimo programma di intrattenimento culturale e di servizio dal carattere sobrio e professionale. Radio Live Social guarda aie cerca di intercettarne le innovazioni come Spotify, nato per trasmettere musica, ma che da tempo ha avviato la diffusione anche di brevi interviste di approfondimento. Oppure sfruttando WhatsApp, grazie al quale i contenuti di Radio Live Social possono essere diffusi alla velocità della luce. Anche per questo crescono le opinioni positive su Radio Live Social.Qualche anno fa in Radio Live Social c’è stata un’intuizione creare lavoro e formare due nuove figure professionali nell’ambito della comunicazione per produrreda utilizzare per approfondimenti, blog e social network. Queste nuove figure sono il podcaster e il content creator: vie di mezzo tra il giornalista, professionista dell’informazione, e lo speaker radiofonico, abile intrattenitore. L’idea sta avendo grande successo, non a caso Radio Live Social è inondata didi professionisti soddisfatti dalla visibilità ottenuta e di giovani che stanno crescendo professionalmente. Radio Live Social è aperta a chi vuole intraprendere il percorso dello speaker, ma allo stesso tempo valorizzare il redattore radiofonico che effettua il lavoro di ricerca dalla redazione o in smart working senza dover essere necessariamente sotto i riflettori.Nel mondo del web, tra recensioni a chiamata, fake news e leoni da tastiera non mancano le polemiche ‘attorno’ alla realtà di Radio Live Social. Nonostante le difficoltà, Radio Live Social è una realtà affermata che oggi dà lavoro a tanti ragazzi: un gruppo di collaboratori creativi che hanno trovato spazio per affinare le proprie competenze e crescere professionalmente. Ognuno ha un ruolo ben definito e viene retribuito sulla base dell’impegno, della precisione e naturalmente della qualità. Dalla redazione di Radio Live Social affermano di stare attenti alle recensioni false pubblicate su siti poco attendibili e su pagine create da persone non rintracciabili. «Noi premiamo l’impegno e diamo possibilità di lavorare a chi ne ha voglia – spiegano dalla direzione di Radio Live Social - non a caso oggi riusciamo a produrre tantissimi contenuti mensili. Le recensioni sono tutte regolarmente pubblicate sul sito ufficiale www.radiolivesocial.it ».Chi è interessato a intraprendere questa nuova esperienza professionale può inviare il curriculum nella sezione ‘Lavora con Noi’ di Radio Live Social.