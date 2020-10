RADDOPPIA I TUOI SOLDI – una soluzione per risparmiare sulle spese di Natale ed evitare le code

Sono alcuni anni che è apparsa questa novità nel principale centro commerciale di Viterbo a favore del pubblico che lo frequenta: un’offerta che incorpora una serie di vantaggi diretti e indiretti che in questo momento rappresenta una soluzione in più.

La attività commerciali, per destare interesse o semplicemente per svuotare i propri magazzini a fine stagione, generano una serie di iniziative spesso riconducibili ad offerte e sconti su specifici prodotti, limitandone di fatto la scelta. Anche il c.d. “sottocosto” non permette altro al di la di quelli che sono i prodotti che, in quantità specifica, possono essere acquistati dal pubblico.

Per consentire di far scegliere al cliente su cosa risparmiare, il Centro Commerciale Tuscia, dal 2 al 15 novembre, tramite l’iniziativa 10x20 – Raddoppia i Tuoi Soldi”, metterà in vendita dei carnet di buoni spesa alla metà del loro valore nominale, buoni che saranno poi accettati dalla stragrande maggioranza dei negozi come fossero normale valuta, compreso il punto vendita Ipercoop.

I buoni non saranno differenziati, pertanto potranno essere spesi in ognuno dei negozi aderenti dal 16 novembre sino all’8 dicembre.

Il numero dei carnet in vendita sarà limitato a circa 200 al giorno e sarà possibile comprarli nella galleria del Centro Commerciale Tuscia dalle ore 16 alle ore 20 tutti i giorni del periodo su indicato.

Un utile consiglio è approfittarne e impiegare i buoni per anticipare le spese del Natale, evitando il caos e code davanti ai negozi che a dicembre saranno inevitabili!

“10x20 RADDOPPIA I TUOI SOLDI” - Alcune info brevi:

valore dei carnet di buoni spesa: 20 Euro

Costo di vendita al pubblico: 10 Euro

Periodo di vendita: dal 2 al 15 novembre

Orario di vendita: dalle 16 alle 20

Dove è possibile spenderli: In tutti i negozi aderenti del Centro Commerciale Tuscia

Quando: dal 16 novembre all’8 dicembre

Valore dei buoni nel carnet: 2 x € 5 e 1 x € 10

Limiti di spendibilità: Quelli di legge (valori bollati, tabacchi, ecc.); presso Ipercoop anche su alcuni prodotti specifici

Note & Regolamento:

Ogni persona può acquistare un carnet al giorno e massimo 2 per ogni settimana dell’iniziativa

Ogni buono è valido per tutti i negozi aderenti del Centro Commerciale Tuscia

Non può essere dato il resto se la spesa ha un valore inferiore al buono

Il regolamento integrale è pubblicato su www.centrocommercialetuscia.it

Ultimo aggiornamento: 17:05