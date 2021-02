Raccomandata Online di LetteraSenzaBusta.com

Raccomandata online: come funziona la posta raccomandata ar online con valore legale di LetteraSenzaBusta e quali sono i vantaggi di inviare una raccomandata senza busta.

LetteraSenzaBusta.com e la raccomandata online con valore legale

Sono più di 12.000 le persone che ogni mese si affidano all’ufficio postale online LetteraSenzaBusta.com per inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno e i vantaggi nell’utilizzarlo sono palesi ed evidenti.

Non servono i fogli di carta, la busta, la cartolina di ritorno e neanche la penna per scrivere e firmare una raccomandata: si fa tutto online, firma digitale inclusa, da un pc o smartphone connesso ad internet, a qualsiasi ora del giorno e in qualunque luogo ci si trovi, senza dover recarsi di persona in posta e il destinatario riceve una raccomandata cartacea come se fosse stata spedita da un ufficio postale.

Senza dimenticare il fatto che si può anche anticipare via fax o via pec la copia della raccomandata al destinatario per metterlo subito a conoscenza dell’imminente ricezione della stessa.

In questo articolo illustreremo come funziona, come viene tutelata la privacy, come si riceve la ricevuta di ritorno, la validità legale e come firmare con firma digitale la raccomandata online di LetteraSenzaBusta.

Raccomandate online: come funziona e come viene tutelata la privacy

I più grandi dubbi di chi che si accinge per la prima volta ad inviare una raccomandata online anziché andare in un ufficio postale, riguardano in primo luogo la privacy, come funziona e se ha i medesimi effetti di una classica raccomandata spedita dalle poste.

Per privacy, in questo caso intendiamo se qualcuno può leggere o meno il contenuto della raccomandata inviata online e come sono trattati i dati personali del mittente e del destinatario.

Sul web esistono diversi servizi che permettono di inviare raccomandate online e prima di scegliere al quale affidarsi, è sempre consigliabile informarsi innanzitutto sulle loro modalità e sistemi di imbustamento.

C’è chi offre un imbustamento manuale delle raccomandate, dove è evidente che la privacy non è assolutamente tutelata, in quanto l’operatore prima stampa tutti i fogli da spedire, prende in mano buste e fogli, li piega e poi li inserisce manualmente all’interno della busta, con la possibilità di leggere praticamente tutto.

Poi c’è chi offre un imbustamento automatico, che prima stampa i fogli e poi li inserisce a mano nella macchina imbustatrice assieme alle buste e che in caso di problemi non rari come fogli e buste inceppati, richiede l’intervento di un operatore, che anche in questo caso può visionare tranquillamente il testo della raccomandata che non si è imbustata in automatico.

Infine c’è chi non utilizza alcuna busta e quindi non imbusta, ma stampa e sigilla in automatico senza che nessun possa mai e per nessun motivo visionare il contenuto di ogni raccomandata.

Parliamo della Raccomandata Senza Busta ®, la raccomandata online di LetteraSenzaBusta.

Si tratta dell’unica raccomandata online in commercio spedita senza essere imbustata con una classica busta da lettere, che viene confezionata e sigillata da macchinari progettati ad hoc, che prima piegano e poi sigillano in modo ermetico dei particolari fogli autoimbustanti, senza che sia necessario l’intervento umano.

I fogli autoimbustanti, dopo essere stampati con i dati del mittente e destinatario e con il testo della raccomandata, vengono automaticamente convogliati all’interno di queste macchine presso-sigillatrici, che successivamente piegano e poi sigillano i fogli stessi, confezionando la raccomandata senza il bisogno di utilizzare la busta per imbustarla.

Al momento della consegna il destinatario riceve una raccomandata cartacea e per aprirla ed accedere al suo contenuto, dovrà solamente strappare i due lembi laterali in modo rapido e veloce, con la certezza al 100% che solo lui e il mittente sono a conoscenza del testo della stessa.

Come funziona la ricevuta di ritorno di una raccomandata ar online

Quando si invia una raccomandata con ricevuta di ritorno online, al momento della consegna, il destinatario firma la cosidetta cartolina di ritorno che poi sarà consegnata al mittente come prova dell’avvenuta consegna della raccomandata.

LetteraSenzaBusta archivia tutte le ricevute di ritorno di ogni raccomandata ar online e il mittente può scaricare in qualunque momento questa prova di consegna in formato pdf direttamente online dalla sua area riservata, con il vantaggio di averla sempre disponibile per qualsiasi evenienza e senza correre il rischio di smarrirla o di dover richiedere un duplicato.

Come firmare una raccomandata online con firma digitale

Firmare con firma digitale (firma elettronica qualificata) una raccomandata online, significa firmare con lo stesso valore legale della firma autografa fatta a mano su una raccomandata cartacea che si spedisce da un ufficio postale.

Come spiegato in precedenza, ci sono parecchi servizi online che permettono di spedire raccomandate dal web, ma solo uno consente di firmare digitalmente le raccomandate online da inviare.

Parliamo sempre del portale LetteraSenzaBusta.com e della sua firma digitale chiamata cheFirma!

cheFirma! è la firma elettronica qualificata emessa da Intesi Group S.p.a., in qualità di prestatore di servizi fiduciari qualificati autorizzati da AgID, che è stata integrata nel processo di creazione e di invio di ogni raccomandata online di LetteraSenzaBusta.

Una volta generato online il file pdf contenente il testo della raccomandata, si firma lo stesso documento informatico con firma digitale, garantendosi l’autenticità e l’immodificabilità del file e la riconducibilità in modo inequivoco al mittente della raccomandata.

Nello specifico il file pdf della raccomandata viene firmato con firma digitale e successivamente viene stampato su carta per essere sigillato e consegnato al destinatario con una Raccomandata Senza Busta.

Ma come può avere valore legale una firma digitale apposta su un pdf, se poi lo stesso viene stampato su carta per essere consegnato al destinatario con una raccomandata cartacea?

La firma digitale apposta su un pdf poi stampato su carta mantiene la sua validità, solo ed esclusivamente se sul file informatico viene generato ed apposto un Contrassegno Elettronico, tecnologia della quale parleremo nel prossimo paragrafo.

Validità legale della raccomandata online senza busta

La raccomandata online di LetteraSenzaBusta, chiamata come già detto Raccomandata Senza Busta, ha lo stesso valore legale e probatorio valido anche in giudizio, se non maggiore, di una raccomandata cartacea inviata da un qualsiasi ufficio postale.

Essendo sigillata senza busta, il destinatario non potrà mai contestarne il contenuto dicendo di aver ricevuto ad esempio dei fogli bianchi o una busta vuota e questa caratteristica rende la Raccomandata Senza Busta l’unica raccomandata online sicura e incontestabile inviabile del web.

Inoltre su ogni raccomandata online senza busta viene apposto elettronicamente un Contrassegno Elettronico, chiamato anche Timbro Digitale, generato da Land S.r.l. secondo le linee guida dettate da AgID, l’unica tecnologia informatica che permette di mantenere inalterato il valore legale di un firma elettronica qualificata apposta in un file informatico, anche nel caso lo stesso venisse stampato su un supporto cartaceo.

Il Contrassegno Elettronico consente infatti al destinatario di verificare la validità e le veridicità della firma digitale del mittente, risalendo all’originale informatico in formato pdf, dopo aver scansionato il “QR Code sicuro” stampato sulla raccomandata con una apposita applicazione per tablet e smartphone,.

Per concludere possiamo sicuramente affermare che la Raccomandata Senza Busta di LetteraSenzaBusta, è la raccomandata online migliore che si possa spedire da internet, in quanto offre il massimo valore legale grazie alla sua incontestabilità, alla possibilità di poter firmare con firma elettronica qualificata e di mantenere inalterata la validità della firma digitale apposta online, anche e soprattutto sulla raccomandata cartacea che sarà consegnata al destinatario.