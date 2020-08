​Quando la manualità diventa personalizzazione: la casa orologiera che disegna e produce orologi a Roma

Ultimo aggiornamento: 12:16

Se ad un appassionato, che ha raggiunto un livello alto di conoscenza della tecnologia e della storia del, proviamo a chiedere quale sia il segnatempo dei suoi sogni da indossare al polso tutti i giorni, inevitabilmente la risposta sarà: «quello fatto apposta per me, che nessun altro possiede.»È questo un sogno impossibile o quasi da realizzare quando si parla di produzioni industriali, dove anche la minima variante sarebbe troppo difficile, sia da inserire in una catena produttiva, sia da garantire a tutte le persone che ne potrebbero farne richiesta. Di conseguenza laè e rimane una caratteristica di pochi, pochissimi produttori di altissimo livello, che riescono a fare la gioia di un ristretto numero di appassionati.Lo ha ben capito l'unicache, storicamente, disegna e produce i suoi. Stiamo parlando di Zannetti , che sin dagli anni '90 caratterizza i suoi modelli con una ricerca stilistica singolarmente originale, riuscendo parimenti ad offrire ai suoi clienti un livello altissimo di personalizzazione.Ne è un perfetto esempio una delle sue ultime collezioni, la Scuba Art , disponibile oggi con quadrante realizzato a mano in micropittura a smalto. Si tratta di undalle prestazioni tecniche senza compromessi, con una possente cassa in acciaio, lunetta girevole, valvola automatica per l'elio e vetro zaffiro antiriflesso di elevato spessore. Un vero professionale quindi, adatto alle immersioni, proposto con una serie di quadranti legati al mondo del mare, alle sue navi, alle sue leggende. La manualità indispensabile per la loro realizzazione, li rende ognuno diverso dall'altro, garantendo così all'utilizzatore di avere al polso un orologio davvero unico.Zannetti Scuba Art Micropainting, cassa 47 mm acciaio impermeabile 500 metri, automatico, quadrante dipinto a mano disponibile in diversi soggetti. Costa 7.000 euro nella verione XL, 6.500 nella versione 43 mmCome se tutto questo ancora non fosse sufficiente, il cliente può chiedere che sul quadrante sia riprodotta la propria barca, auto, moto, oppure il proprio cane o cavallo. Una maniera originale per godere delle proprie passioni durante tutta la giornata: sarebbe, infatti, ben più difficile portare un 12 metri oppure un purosangue all'interno di un consiglio di amministrazione oppure la sera a cena con gli amici.