“ProntoGemelli” ortopedia, per gli infortuni e assistenza immediata

Ultimo aggiornamento: 16:15

A Roma un servizio di pronto intervento nato nell’area privata del Policlinico GemelliUna nuova attività arricchisce l’area privata del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. E’ nato “ProntoGemelli”, il servizio di pronto intervento medico privato dedicato alle visite cardiologiche H24 e ortopediche (servizio H12, attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00) che richiedono una assistenza immediata .Il servizio ortopedico si rivolge a tutti coloro che, in seguito ad un trauma hanno riscontrato problematiche afferenti l'apparato locomotore e necessitano di cure urgenti.Grazie ad uno staff altamente qualificato il “ProntoGemelli” ortopedia, si pone come punto di riferimento in caso di patologie ortopediche acute ed infortuni, fornendo un servizio integrale e urgente. “ProntoGemelli” ortopedia comprende la, tutti gli, fino all’eventuale ricovero, con o senza intervento chirurgico. ProntoGemelli " è attivo tutto l’anno senza interruzioni nei giorni feriali o festivi.Il servizio funziona in questo modo, il medico di turno dopo un primo colloquio telefonico fa una valutazione e se lo riterrà necessario invita il paziente a recarsi in ospedale per maggiori approfondimenti.Il personale infermieristico dedicato segue personalmente il percorso clinico del paziente, coinvolgendo se necessario gli altri specialisti che fanno parte dell’équipe del servizio.Per accedere al "" è necessario chiamare il Numero Verde tel: +393456434513 a qualunque ora del giorno o della notte, mentre per il "" bisogna chiamare il Numero Verde tel: +393429715217 attivo dalle ore 8:00 alle ore 20:00.Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: prontogemelli@policlinicogemelli.it