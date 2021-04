“Pronto Gemelli”, un servizio di primo intervento privato dedicato ai pazienti cardiologici, ortopedici e con traumi sportivi

Ha preso il via dallo scorso anno “Pronto Gemelli’, un servizio di pronto intervento privato dedicato all’assistenza cardiologica (H24) e ortopedica (dalle 8,00 alle 20,00). A qualche mese di distanza dall’avvio, il bilancio è nettamente favorevole, visto il grande successo di pubblico riscosso da questo servizio innovativo, che va a completare l’offerta privata di Fondazione Policlinico Gemelli. Attraverso un primo consulto telefonico, il medico di turno valuta il quadro clinico del paziente e consiglia eventuali accertamenti o il suo accesso immediato in ospedale per ulteriori approfondimenti. Specialisti e personale infermieristico seguono personalmente il paziente lungo il percorso a lui dedicato. Il servizio comprende la visita medica e gli accertamenti clinico-diagnostici, che conducono se necessario il paziente al ricovero o all’ intervento chirurgico. Di recente l’offerta si è arricchita anche con un pronto intervento privato per traumi dello sport.

“Nel caso della Sport Medicine – afferma il professor Ezio Adriani, in questo periodo abbiamo creato un pronto intervento privato anche per l’utenza sportiva, cioè per i pazienti che sviluppino problematiche legate all’attività sportiva e che abbiano difficoltà ad entrare attraverso i normali canali del pronto soccorso. Il paziente, dopo un breve consulto telefonico, viene valutato in ambulatorio dove riceve una diagnosi tempestiva. L’utenza trattata finora riguarda soprattutto i cosiddetti sportivi della domenica, persone che hanno riportato traumi, cimentandosi nella corsa durante il lockdown, senza averlo mai fatto prima o andando in bicicletta. Ancora più frequenti sono stati i traumi casalinghi, come il tapis roulant fatto in maniera eccessiva, senza un’adeguata preparazione, che ha prodotto traumi da overuse su tendini legamenti e articolazioni. Le articolazioni più colpite da questi traumi sono quelle dell’arto inferiore, in particolare ginocchio e caviglia”.

“Pronto Gemelli Cardiologia è un servizio disegnato per i pazienti con problematiche cardiologiche non acute – spiega il dottor Antonio Maria Leone, Responsabile Percorso Clinico Assistenziale Sindromi Coronariche Croniche, UOC Cardiologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - che vogliano un riscontro ambulatoriale immediato, corredato da esami di primo livello (ECG, ecocardiogramma, ECG da sforzo), in ambito privato. Pensiamo ai pazienti con una pressione arteriosa non sotto controllo che necessitino di un aggiustamento della terapia farmacologica, a quelli che riferiscono una dispnea da sforzo di recente insorgenza, a quelli che abbiano presentato episodi di dolori toracici fugaci o che riferiscano palpitazioni nella vita di tutti i giorni o che abbiano notato un aumento progressivo di gonfiore alle gambe. Il servizio è indirizzato insomma a pazienti ambulatoriali, senza problematiche acute (tipo infarto o edema polmonare)”.

Ai pazienti con patologie ortopediche acute ed infortuni viene offerto un servizio integrale e urgente (dalla visita ortopedica, agli accertamenti clinici e diagnostici, fino all’eventuale ricovero ospedaliero, con o senza intervento chirurgico). “Pronto Gemelli Ortopedico – spiega il dottor Felice Minutillo, responsabile UOS di Traumatologia dell’anziano, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – è indirizzato a quanti abbiano bisogno di una valutazione clinica urgente, in regime di libera professione, per patologie ortopediche quali traumi, distorsioni, fratture. La presa in carico del paziente che si rivolge al nostro servizio è immediata e avviene attraverso un ambulatorio e un percorso clinico-diagnostico a lui riservato, che può comprendere il ricovero e l’intervento chirurgico”.

“Questi nuovi servizi – spiega il dottor Roberto Battisti, Direttore Attività Privata e Customer Service della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – sono indirizzati ad un’utenza che ha necessità di una valutazione in merito a problematiche di area cardiologica o ortopedica, che voglia di accedere al nostro Policlinico, con la scelta del medico. Il servizio consente di avere una visita in ambito privato in campo cardiologico nell’arco delle 24 ore e in campo ortopedico dalle 8,00 alle 20,00. Questa offerta è indirizzata a persone con sintomatologia cardiologica lieve o con patologie da trauma nel caso dell’ortopedia. Dopo il teleconsulto telefonico, il medico di turno valuterà gli accertamenti da fare nell’ambito di un percorso diagnostico personalizzato. Stare sempre al fianco del paziente e guidarlo nei percorsi per lui disegnati è l’obiettivo di “Pronto Gemelli”. Il servizio è usufruibile attraverso due numeri verdi dedicati, attivi anche nei giorni festivi.

Info a prontogemelli@policlinicogemelli.it