Progetto Legalità e Merito, alla Luiss la cerimonia conclusiva

Stimolare il dialogo tra studenti universitari e liceali, contrastare la povertà educativa e favorire la trasmissione dei valori della legalità, della lotta alla corruzione, del rispetto reciproco, della tutela dell’ambiente e della cultura, promuovendo il talento di ciascuno. Il progetto “Legalità e Merito”, nato da un’idea della Vicepresidente della Luiss Guido Carli Paola Severino e promosso dallo stesso Ateneo, è giunto alla sua VI edizione. A presentare le idee vincitrici dell’iniziativa nell’Aula Magna del Campus di Viale Pola, anche il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio (in videomessaggio), il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia.

A partecipare all’edizione di quest’anno sono stati infatti oltre 170 studentesse e studenti dell’Ateneo, numero record dall’avvio dell’iniziativa, 28 coordinatori tra assegnisti di ricerca, dottorandi e tutor Luiss, che hanno permesso lo sviluppo di progetti e idee da parte dei giovani di 12 Istituti scolastici, 4 Istituti Penali Minorili (Acireale, Caltanissetta, Bari e Firenze) e 4 Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (Roma, Trieste, Napoli e Palermo).

Dalla tutela del paesaggio al contrasto del malaffare, dall’uso responsabile del web alla lotta alla corruzione, dall’integrazione e la cittadinanza europea allo sfruttamento della persona e dei beni comuni, anche quest’anno studentesse e studenti di tutta Italia hanno affrontato negli incontri molteplici spunti sul contrasto all’illegalità con una guida d’eccezione, gli “Ambasciatori della Legalità” della Luiss. In questi sei anni, “Legalità e Merito” ha già raggiunto oltre 4.200 studenti in tutta Italia.

Sono stati tre i progetti premiati nel corso della Cerimonia conclusiva di “Legalità e Merito”. Sul podio: il video “Suoni e colori che hanno spento la mia vita”, del liceo “V. Capalbi” di Vibo Valentia, una storia di speranza contro l’auto-isolamento, dedicata al riscatto di una ragazza con sindrome di Hikikomori; il lavoro dell’Istituto Penale per i Minorenni di Bari, “La stanza degli affetti” che, con un video, lancia la proposta di creare un luogo dove i giovani detenuti possano incontrare più agevolmente le famiglie e gli amici, per coltivare le relazioni personali, combattere l’isolamento emotivo e favorire il percorso di re-integrazione; infine, l’audiolibro “Uniti nella diversità” dell’I.I.C. “S. Livi” di Prato, che evidenzia l’importanza di comporre classi scolastiche in grado di favorire l’inclusione, per promuovere i principi della cittadinanza europea tra culture e nazionalità diverse.

«Legalità e Merito continua a promuovere i temi della giustizia e del merito nelle scuole, negli IPM e negli istituti minorili, incoraggiando un dialogo proficuo tra i più giovani sulla cultura della legalità e del rispetto delle regole. Mi stupisce sempre constatare quanto i giovani siano pronti a recepire questi messaggi, a tradurli in bellissimi progetti che ne stimolano l’attuazione e a rimanerne condizionati», ha dichiarato la Vicepresidente della Luiss Paola Severino, parlando di un nuovo modello educativo, volto all’inclusione e alla condivisione di valori che più facilmente si trasmettono da giovani a giovani.

L’Ateneo ha messo a disposizione alcune borse di studio – due per la scuola vincitrice, e una per ogni altra scuola – per la partecipazione a una delle Summer School. La Luiss, inoltre, ha progettato attività formative gratuite anche per i ragazzi degli IPM e degli USSM, nella convinzione che tutti i giovani meritino le stesse opportunità e occasioni di crescita e di formazione.